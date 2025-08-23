Santa Cruz aciona o STJD e garante ingressos mais baratos para a torcida tricolor

Santa Cruz e Altos-PI se enfrentam neste domingo (24) pela partida de volta das oitavas de final

Santa Cruz e Altos-PI se enfrentam neste domingo (23), em duelo decisivo pelas oitavas de final da Série D. No confronto de ida, a Cobra Coral contou a presença de 42.653 tricolores na Arena Pernambuco, que fizeram a festa, porém o jogo terminou empatado em 1 a 1. Com a partida decisiva acontecendo fora dos seus domínios, para agregar o maior número de torcedores, o Santa Cruz recorreu a Justiça para abaixar o preço dos ingressos dos tricolores.

O Supremo Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) atendeu ao pedido do Santa Cruz e determinou a modificação nos valores dos ingressos da torcida tricolor para a decisão das oitavas deste domingo, no Estádio Lindolfo Monteiro, contra o Altos-PI.

Com a decisão do STJD, os valores que antes eram de R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira) passam a ser: R$15 (meia-entrada) e R$30 (inteira).

PARTIDA

Mesmo longe do Arruda, o Santa Cruz contará com o apoio incondicional de sua torcida. Diversos torcedores estão percorrendo mais de 1.100 km de estrada, em uma viagem que pode durar quase 24 horas, para acompanhar o time no Piauí. A expectativa é que os jogadores da Cobra Coral tenham um grande apoio dos seus torcedores para a partida decisiva.

Com o empate no primeiro jogo, o Santa Cruz precisa vencer para se classificar diretamente para às quartas de final. Caso a partida termine empatada, os times decidirão a vaga nas quartas de final, por meio da disputa de pênaltis.