Altos x Santa Cruz: torcedores podem acompanhar jogo decisivo pela Série D em telões no Arruda
O primeiro duelo das oitavas de final entre Santa Cruz e Altos-PI terminou empatado em 1 a 1, agora a Cobra Coral precisa ao menos segurar o empate para levar a partida para os pênaltis
Publicado: 23/08/2025 às 15:15
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Santa Cruz anuncia Fanfest para tricolores acompanharem a decisão das oitavas de final no próximo domingo (24), contra o Altos-PI. Durante o evento os torcedores terão a disposição telões espalhados para acompanhar a partida, além de show ao vivo e bebida.
-Show ao vivo com Pagode Puraê no pré e pós-jogo
-Bebidas
- Três telões espalhados para não perder nenhum lance
-Mesas e cadeiras para o conforto da torcida
Além disso, o estacionamento do Arruda será gratuito para os torcedores.
PARTIDA
A partida entre Santa Cruz e Altos-PI acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, às 18h e é válida pela partida de volta das oitavas de final da Série D. O duelo de ida não terminou da forma esperada pelo torcedor tricolor, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 jogando na Arena Pernambuco frente à mais de 40 mil torcedores. Porém, a torcida Coral espera surpreender o adversário, para vencer e dar mais um passo para a tão sonhada volta à série C.