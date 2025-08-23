diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
SANTA CRUZ

Altos x Santa Cruz: torcedores podem acompanhar jogo decisivo pela Série D em telões no Arruda

O primeiro duelo das oitavas de final entre Santa Cruz e Altos-PI terminou empatado em 1 a 1, agora a Cobra Coral precisa ao menos segurar o empate para levar a partida para os pênaltis

Lucas Valle L.V. Jorge

Publicado: 23/08/2025 às 15:15

Seguir no Google News Seguir

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz/Rafael Vieira

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Santa Cruz anuncia Fanfest para tricolores acompanharem a decisão das oitavas de final no próximo domingo (24), contra o Altos-PI. Durante o evento os torcedores terão a disposição telões espalhados para acompanhar a partida, além de show ao vivo e bebida. 

Veja também:
O evento que acontece nas sociais do Arruda, se iniciará às 15h e poderá ser adquirido com a compra do ingresso na entrada do Portão 2, com preço fixado em R$ 10.  A Fanfest terá:

-Show ao vivo com Pagode Puraê no pré e pós-jogo

-Bebidas

- Três telões espalhados para não perder nenhum lance

-Mesas e cadeiras para o conforto da torcida

Além disso, o estacionamento do Arruda será gratuito para os torcedores.

PARTIDA

A partida entre Santa Cruz e Altos-PI acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, às 18h e é válida pela partida de volta das oitavas de final da Série D. O duelo de ida não terminou da forma esperada pelo torcedor tricolor, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 jogando na Arena Pernambuco frente à mais de 40 mil torcedores. Porém, a torcida Coral espera surpreender o adversário, para vencer e dar mais um passo para a tão sonhada volta à série C.



 

Altos-PI , arruda , Bebidas , estádio , Fanfest , portão 2 , Santa Cruz , Show ao vivo , sociais , telão , telões
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP