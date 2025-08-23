Altos x Santa Cruz: torcedores podem acompanhar jogo decisivo pela Série D em telões no Arruda

O primeiro duelo das oitavas de final entre Santa Cruz e Altos-PI terminou empatado em 1 a 1, agora a Cobra Coral precisa ao menos segurar o empate para levar a partida para os pênaltis

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Santa Cruz anuncia Fanfest para tricolores acompanharem a decisão das oitavas de final no próximo domingo (24), contra o Altos-PI. Durante o evento os torcedores terão a disposição telões espalhados para acompanhar a partida, além de show ao vivo e bebida.

O evento que acontece nas sociais do Arruda, se iniciará às 15h e poderá ser adquirido com a compra do ingresso na entrada do Portão 2, com preço fixado em R$ 10. A Fanfest terá:

-Show ao vivo com Pagode Puraê no pré e pós-jogo

-Bebidas

- Três telões espalhados para não perder nenhum lance



-Mesas e cadeiras para o conforto da torcida

Além disso, o estacionamento do Arruda será gratuito para os torcedores.

PARTIDA

A partida entre Santa Cruz e Altos-PI acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, às 18h e é válida pela partida de volta das oitavas de final da Série D. O duelo de ida não terminou da forma esperada pelo torcedor tricolor, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 jogando na Arena Pernambuco frente à mais de 40 mil torcedores. Porém, a torcida Coral espera surpreender o adversário, para vencer e dar mais um passo para a tão sonhada volta à série C.





