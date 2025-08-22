Técnico do Santa Cruz quer classificar para retribuir apoio da torcida no Piauí

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em meio à expectativa pelo confronto decisivo contra o Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo destacou a importância de conquistar a classificação não apenas pelo objetivo esportivo, mas também como forma de retribuição à torcida do Santa Cruz que vai percorrer mais de mil quilômetros de ônibus.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda precisa de uma vitória simples no duelo deste domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, para seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis.

Mesmo longe de casa, o Santa Cruz contará com o apoio incondicional de seus torcedores. Dezenas de corais estão percorrendo mais de 1.100 km de estrada, em uma viagem que pode durar quase 24 horas, para acompanhar o time no Piauí. “Primeiro, que Deus abençoe a ida e a volta, que vão e voltem em paz. É uma viagem longa, boa parte está indo via terrestre. Conversei com um torcedor que me disse que a viagem de ônibus dura quase 24 horas. Fiquei muito sensibilizado com o tamanho do esforço”, relatou Marcelo Cabo.

O treinador fez questão de enaltecer a dedicação da torcida e reforçou o compromisso do elenco em corresponder dentro de campo.“Nosso esforço tem que ser maior que o deles, para que a gente possa entregar e retribuir. Queremos presentear o nosso torcedor com a classificação”, afirmou.

Desempenho dá confiança

Apesar do empate no jogo de ida, Marcelo Cabo demonstrou confiança na atuação da equipe, especialmente no segundo tempo, e acredita que o Santa Cruz merecia um resultado melhor. “Fizemos um segundo tempo para vencer, até por um placar elástico. O goleiro deles fez boas defesas e perdemos algumas oportunidades. Internamente, temos muita confiança naquilo que estamos fazendo”, disse.

O Santa Cruz busca reencontrar o caminho das vitórias fora de casa e manter vivo o sonho do retorno à Série C. Com garra em campo e o apoio incansável da torcida, o clube espera transformar o sacrifício da longa viagem em combustível para avançar no campeonato.