diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Técnico do Santa Cruz quer classificar para retribuir apoio da torcida no Piauí

Marcelo Cabo promete entrega máxima para recompensar apoio da torcida do Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 22/08/2025 às 09:47

Seguir no Google News Seguir

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo/Rafael Vieira

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em meio à expectativa pelo confronto decisivo contra o Altos-PI, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo destacou a importância de conquistar a classificação não apenas pelo objetivo esportivo, mas também como forma de retribuição à torcida do Santa Cruz que vai percorrer mais de mil quilômetros de ônibus.

Veja também:
Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda precisa de uma vitória simples no duelo deste domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, para seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis.

Mesmo longe de casa, o Santa Cruz contará com o apoio incondicional de seus torcedores. Dezenas de corais estão percorrendo mais de 1.100 km de estrada, em uma viagem que pode durar quase 24 horas, para acompanhar o time no Piauí. “Primeiro, que Deus abençoe a ida e a volta, que vão e voltem em paz. É uma viagem longa, boa parte está indo via terrestre. Conversei com um torcedor que me disse que a viagem de ônibus dura quase 24 horas. Fiquei muito sensibilizado com o tamanho do esforço”, relatou Marcelo Cabo.

O treinador fez questão de enaltecer a dedicação da torcida e reforçou o compromisso do elenco em corresponder dentro de campo.“Nosso esforço tem que ser maior que o deles, para que a gente possa entregar e retribuir. Queremos presentear o nosso torcedor com a classificação”, afirmou.

Desempenho dá confiança

Apesar do empate no jogo de ida, Marcelo Cabo demonstrou confiança na atuação da equipe, especialmente no segundo tempo, e acredita que o Santa Cruz merecia um resultado melhor. “Fizemos um segundo tempo para vencer, até por um placar elástico. O goleiro deles fez boas defesas e perdemos algumas oportunidades. Internamente, temos muita confiança naquilo que estamos fazendo”, disse.

O Santa Cruz busca reencontrar o caminho das vitórias fora de casa e manter vivo o sonho do retorno à Série C. Com garra em campo e o apoio incansável da torcida, o clube espera transformar o sacrifício da longa viagem em combustível para avançar no campeonato.

1 / 6
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz
2 / 6
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz
3 / 6
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz
4 / 6
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz
5 / 6
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz
6 / 6
São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo

Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz (Crysli Viana/DP Foto)
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz (Crysli Viana/DP Foto)
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz (Crysli Viana/DP Foto)
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz (Crysli Viana/DP Foto)
Caravana Coral, torcedores do Santa Cruz (Crysli Viana/DP Foto)
São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

 

Altos , Apoio , marcelo cabo , Santa Cruz , série D , torcida , viagem
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP