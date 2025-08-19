O que o Santa Cruz precisa fazer para se classificar à próxima fase da Série D?
Santa Cruz busca vaga nas quartas: veja o que o time precisa para se classificar na Série D
Publicado: 19/08/2025 às 11:12
William Júnior, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A missão não será nada fácil, mas o Tricolor do Arruda segue vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar por 1 a 1 com o Altos-PI na partida de ida, disputada na Arena Pernambuco, o Santa Cruz terá que decidir a classificação no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24), às 18h.
Se houver novo empate, independentemente do placar, a decisão da vaga será definida nas cobranças de pênaltis. Já a derrota elimina o Santa Cruz da competição e encerra o sonho do acesso em 2025.
A partida será disputada no Estádio Lindolfo Monteiro, e a expectativa é de casa cheia para empurrar o time piauiense. O Santa Cruz, por sua vez, aposta na força do elenco e na tradição do clube em confrontos decisivos para buscar a classificação longe dos seus domínios.
A vaga nas quartas é fundamental, pois é nesta próxima etapa que se define o acesso à Série C. Quem avançar para a semifinal garantirá presença na terceira divisão do futebol brasileiro em 2026.