Torcida do Santa Cruz enfrenta longa jornada rumo a Teresina para duelo decisivo na Série D

Torcedores do Santa Cruz da Caravana Coral (Crysli Viana/ DP Foto)

Não existe distância que intimide a paixão da torcida tricolor. Em uma verdadeira demonstração de amor ao Santa Cruz, dezenas de torcedores deixarão o Recife ainda no sábado (23) em direção a Teresina (PI), para acompanhar o confronto decisivo contra o Altos, válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro.

A jornada não é das mais curtas: são 1.125,7 km, com tempo estimado de 16 horas e 35 minutos de viagem via BR-316 e BR-232. Mesmo assim, os corais mostraram que não medem esforços para apoiar o clube em qualquer lugar do país.

Duas caravanas oficiais irão partir da sede do clube, no Estádio do Arruda. A tradicional “Caravana Coral”, com passagens vendidas a R$ 350, teve alta procura e já organiza finalizar as suas vagas. Já a “Caravana do Jadiel”, com bilhetes a R$ 380, encerrou as vendas, evidenciando o entusiasmo dos tricolores.

O organizador da Caravana Coral, Roberto Lopes, falou com a reportagem do Diario de Pernambuco e detalhou essa grande viagem para apoiar o clube do coração. Betinho, como é popularmente conhecido, ressaltou que não foi fácil a organização da caravana, mas que todo o esforço tem um único intuito: a classificação do Santa Cruz.

“Essa caravana é mais um desafio para a gente que ama o Santa Cruz. A gente sabe que não é fácil, são praticamente 20 horas de viagem. A gente tem um desafio esse ano que é estar com o Santa Cruz onde ele estiver. Muita gente duvidou dessa caravana sair para o Piauí, mas quem ama faz loucura. Já está tudo certo e vamos buscar o principal de tudo, que é a classificação”, disse o organizador.

“A gente está se programando para sair daqui no sábado (23) de 12h e creio que a gente vai estar chegando no Piauí apenas às 10h do domingo. A viagem vai ser direto para o Piauí e a gente está se programado para fazer uma “resenha” antes do jogo e, em seguida, partir para o estádio. Estamos com um ônibus de 50 lugares e faltam apenas sete vagas para poder esgotar. Junto com a gente vai outro transporte, que também está na correria para poder encher”, completou.

Roberto Lopes também falou sobre a origem do projeto da Caravana Coral. O organizador destacou o objetivo com a criação desse movimento, que visa ver o clube tricolor jogar independente da distância.

“A Caravana Coral foi fundada em 2011 por um grupo de amigos que jogava dominó. A gente teve essa ideia de fazer essa caravana em prol de trazer o “povão” de volta. O povão é a torcida tricolor que muitas vezes tem medo de viajar por questões de violência. Então tivemos o intuito de fazer essa caravana para mostrar a eles que não é bem assim”, externou o organizador da Caravana Coral.

Com capacidade atual de 2.500 torcedores, o estádio Lindolfo Monteiro deve receber um bom público. Por lei, 10% da carga total deve ser destinada à torcida visitante, o que garante 250 ingressos para os tricolores. No entanto, a diretoria do Altos solicitou ao Corpo de Bombeiros a ampliação da capacidade para 3.700 pessoas, o que permitiria um aumento para 370 ingressos destinados à torcida coral. O parecer técnico ainda é aguardado.

A expectativa é que a Cobra Coral conte com o apoio fervoroso de sua torcida em Teresina. Em um momento decisivo na caminhada rumo ao acesso, o Tricolor do Arruda encontra em seus torcedores um combustível incansável. Afinal, para os tricolores, não há fronteiras quando o coração bate pelo Santa Cruz.