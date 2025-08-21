Marcelo Cabo cobra foco no Santa Cruz contra o Altos e comenta preparação de jogo decisivo

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz terá neste domingo (24) mais uma decisão na Série D do Campeonato Brasileiro. Diante do Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, o Tricolor precisa vencer para avançar às quartas de final e manter vivo o sonho do acesso. Em caso de novo empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. A partida pode ser a última da temporada caso o Tricolor não avance.

No jogo de ida, a Cobra Coral chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo, empurrado pelos mais de 42 mil torcedores que lotaram a Arena de Pernambuco. Porém, assim como aconteceu na fase anterior, a equipe deixou a vantagem escapar na segunda etapa, cedendo um empate em 1 a 1 desta vez. Situação semelhante já havia ocorrido contra o Sergipe: com 2 a 0 no placar, os corais sofreram um gol no segundo tempo e tiveram de decidir a classificação nas penalidades.

Para o técnico Marcelo Cabo, os erros serviram de alerta. O treinador destacou a necessidade de concentração máxima em momentos decisivos e reforçou que o grupo trabalhou durante a semana para corrigir falhas que custaram resultados importantes.

"Nos dois últimos jogos em casa saímos na frente e criamos chances para ampliar, mas acabamos sofrendo gols em transições. Essa foi uma semana de correção. Assistimos aos vídeos, levamos para o campo e trabalhamos para não repetir os mesmos erros. Precisamos manter o foco para não permitir o empate quando estivermos em vantagem", afirmou Cabo.

Decisão fora de casa

Além da questão tática, o treinador chamou atenção para as dificuldades que o time encontrará no Piauí. O gramado do Lindolfo Monteiro e as altas temperaturas da região exigirão uma preparação diferente.

"Contra o Sousa e contra o Central já enfrentamos cenários adversos, com campos ruins e calor forte, mas conseguimos boas atuações. Agora, vamos precisar estar ainda mais concentrados e competitivos. O campo é mais estreito, a bola fica viva e a temperatura é alta. Por isso, antecipamos os treinos no Piauí para que os atletas se ambientem melhor", explicou.