Decepção: Santa Cruz sai na frente, mas cede empate ao Altos-PI pela Série D

Santa Cruz sai na frente, mas leva empate do Altos-PI e decisão fica aberta para o jogo da volta em Teresina

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Diante de uma Arena Pernambuco lotada, o Santa Cruz decepcionou e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Altos-PI, nesta segunda-feira (18), pela ida das oitavas de final da Série D. A equipe coral até abriu o placar com Willian Alves, mas não conseguiu segurar a vantagem e viu o time piauiense empatar com Mikael na etapa final. Em meio à frustração, o Tricolor do Arruda superou novamente seu recorde de público: 42.653 torcedores marcaram presença no estádio.

Com o resultado, a Cobra Coral desperdiça a chance de levar vantagem para o segundo confronto. Agora, quem vencer o duelo da volta, marcado para o próximo domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, leva a decisão para os pênaltis.

O jogo

Empurrado pela torcida tricolor que lotou a Arena Pernambuco, o Santa Cruz iniciou a partida demonstrando nervosismo. Ainda assim, tentava manter a posse de bola como forma de controlar a ansiedade, mas não conseguia dominar as ações nos primeiros minutos.

O alívio para o time coral veio cedo e na bola parada. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Willian Júnior cobrou escanteio fechado no primeiro pau. William Alves subiu mais alto que os marcadores e, de casquinha, desviou de cabeça no canto do gol, abrindo o placar: 1 a 0.

O Altos-PI passou a se lançar mais ao ataque após ficar em desvantagem no placar. A equipe piauiense começou a criar chances claras e pressionar em busca do empate. Em uma das melhores oportunidades, Felipe Sales cruzou com perigo para Leandro Amorim, que cabeceou no canto esquerdo. Rokenedy, em noite inspirada, fez uma defesa milagrosa e evitou o empate.

Em meio a pressão, o Jacaré quase marcou novamente. Após um lateral cobrado com força por Negueba, a bola foi alçada na área, e Leandro Amorim apareceu mais uma vez para cabecear com potência. A bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo, assustando a defesa tricolor.

Numa espécie de blitz piauiense, o Altos seguiu pressionando o Santa Cruz. Esquerdinha lançou a bola na área, a defesa coral afastou mal, e sobrou para Wesley. O atacante finalizou de dentro da área, mas sem muita força, facilitando a defesa de Rokenedy, que caiu no canto e segurou firme.

Nos minutos finais da primeira etapa, Esquerdinha aproveitou um vacilo defensivo coral e encontrou espaço para arriscar de longe. Soltou uma bomba em direção ao ângulo, mas Rokenedy, em mais uma intervenção precisou fazer uma grande defesa e garantiu a vantagem tricolor no intervalo.

SEGUNDO TEMPO

O Santa Cruz voltou para o segundo tempo mais equilibrado em campo. Mostrando melhor organização defensiva, o time passou a explorar os contra-ataques com inteligência, aproveitando os espaços deixados pelo Altos.

Em uma dessas jogadas, o goleiro Rokenedy fez uma reposição espetacular para Willian Júnior, que dominou na esquerda e arrancou em velocidade. O meia deixou marcador para trás, puxou para a perna direita e finalizou no contrapé do goleiro Careca. A bola passou muito perto, mas saiu pela linha de fundo.

Pouco depois, Geovany Soares puxou outro contra-ataque após erro de Leandro Amorim. O próprio Geovany avançou e cruzou para Renato, que apareceu livre na área e finalizou de voleio. Careca, bem posicionado, fez um milagre na Arena Pernambuco.

A pressão do Santa Cruz continuava. A bola voltou a sobrar para Renato em mais uma grande chance. Willian Júnior fez o cruzamento para a área, William Alves escorou de cabeça, e Renato apareceu livre para finalizar. Com tempo e espaço, o atacante bateu de primeira, mas a bola saiu caprichosamente para fora, levando perigo e arrancando suspiros da torcida tricolor.

Em rápido contra-ataque do Altos, o empate veio em grande estilo. Mikael, que havia acabado de entrar em campo, aproveitou excelente cruzamento de Caio Felipe e, com um toque de ombro, mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para Rokenedy: 1 a 1.

O jogo foi paralisado para atendimento médico a dois jogadores do Altos após um choque de cabeça em um lançamento cobrado pelo Santa Cruz. A situação exigiu a presença da ambulância na Arena Pernambuco. O Altos fez uma substituição: saiu Caio Felipe, que havia feito o cruzamento para o gol de Mikael, e entrou Digão. Caio Felipe sofreu o choque com Felipe Amorim e levou a pior.

Pouco depois, o Santa Cruz voltou a levar perigo. Em um contra-ataque rápido, Thiaguinho ficou frente a frente com o goleiro Careca. O atacante entrou na área e finalizou, mas o arqueiro do Altos fez uma defesa de manchete, evitando o segundo gol tricolor. Em mais uma oportunidade, João Pedro levantou a bola na segunda trave e Eurico finalizou de cabeça com força. Careca, bem posicionado, saltou alto para fazer a defesa.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 1

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior (João Pedro); Renato (Renato), Geovany Soares (Ariel) e Thiago Galhardo (Adailson. Técnico: Marcelo Cabo.

ALTOS-PI 1

Careca; Rodrigo Negueba (Mikael), Leandro, Sobral (Albert) e Arthuzinho; Meneses (Dieguinho), Jonathan, Wesley Souza; Esquerdinha, Felipe Sales (Caio Vitor) e Macário (Júnior Mandacaru). Técnico: Jerson Testoni.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Toty (STA); Sobral, Leandro e Careca (ALT)

Gols: William Alves (10'/1º) (STA); Mikael (28'/2º) (ALT)

Público: 42.653 torcedores

Renda: R$ 1.219.140,00

