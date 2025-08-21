Conheça o estádio Lindolfo Monteiro, palco de Altos x Santa Cruz pela Série D

Estádio Lindolfo Monteiro, casa do Altos (Divulgação/PMT)

Após dois meses de sua reabertura, o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, em Teresina, volta a ser palco de um duelo decisivo. Altos e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (24), às 18h, no jogo de volta das oitavas de final da Série D. A expectativa é de casa cheia, com 2.500 ingressos colocados à venda, capacidade atualmente liberada para o local.

Conhecido como “Lindolfinho”, o estádio passou por um longo período de interdição. Foram 305 dias sem receber partidas profissionais, até ser reaberto em junho no confronto entre Altos e Sampaio Corrêa, também pela Série D. Desde então, o estádio voltou a ser utilizado graças a uma parceria entre a Federação de Futebol do Piauí (FFP) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), que promoveu reparos no gramado e melhorias nos vestiários.

Apesar da reabertura, o Lindolfo Monteiro ainda não opera com sua capacidade máxima. O estádio pode comportar até 3.700 torcedores, mas foi liberado apenas para 2.500 devido a pendências apontadas em laudo do Corpo de Bombeiros, sobretudo no setor Geral, que concentra algumas irregularidades nas saídas de emergência. Uma nova inspeção está prevista para a manhã desta quinta-feira (21), o que pode influenciar diretamente na lotação permitida para o jogo.

Na temporada 2025, o Altos tem feito grande campanha como mandante. Em 16 partidas disputadas em casa, o Jacaré conquistou nove vitórias, seis empates e sofreu apenas uma derrota – um aproveitamento de 69%. O único revés foi diante do Maranhão, no encerramento da fase de grupos.

Setorização das torcidas

A diretoria do Altos também divulgou o mapa de acesso ao estádio para o jogo. Os torcedores alviverdes ocuparão os setores Arquibancadas 1 e 2 e as Cadeiras, com entrada pela Rua João Cabral. Já os visitantes do Santa Cruz ficarão no setor Geral, atrás de um dos gols, com acesso pela Rua Jonatas Batista.