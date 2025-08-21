Conheça o estádio Lindolfo Monteiro, palco de Altos x Santa Cruz pela Série D
Estádio Lindolfo Monteiro recebe Altos x Santa Cruz pelas oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro
Publicado: 21/08/2025 às 10:22
Estádio Lindolfo Monteiro, casa do Altos (Divulgação/PMT)
Após dois meses de sua reabertura, o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, em Teresina, volta a ser palco de um duelo decisivo. Altos e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (24), às 18h, no jogo de volta das oitavas de final da Série D. A expectativa é de casa cheia, com 2.500 ingressos colocados à venda, capacidade atualmente liberada para o local.
Apesar da reabertura, o Lindolfo Monteiro ainda não opera com sua capacidade máxima. O estádio pode comportar até 3.700 torcedores, mas foi liberado apenas para 2.500 devido a pendências apontadas em laudo do Corpo de Bombeiros, sobretudo no setor Geral, que concentra algumas irregularidades nas saídas de emergência. Uma nova inspeção está prevista para a manhã desta quinta-feira (21), o que pode influenciar diretamente na lotação permitida para o jogo.
Na temporada 2025, o Altos tem feito grande campanha como mandante. Em 16 partidas disputadas em casa, o Jacaré conquistou nove vitórias, seis empates e sofreu apenas uma derrota – um aproveitamento de 69%. O único revés foi diante do Maranhão, no encerramento da fase de grupos.
Setorização das torcidas
A diretoria do Altos também divulgou o mapa de acesso ao estádio para o jogo. Os torcedores alviverdes ocuparão os setores Arquibancadas 1 e 2 e as Cadeiras, com entrada pela Rua João Cabral. Já os visitantes do Santa Cruz ficarão no setor Geral, atrás de um dos gols, com acesso pela Rua Jonatas Batista.