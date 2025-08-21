Quem vai resolver? Ponta direita vira dor de cabeça para Marcelo Cabo no Santa Cruz
Disputa na direita: quatro jogadores brigam por vaga no Santa Cruz
Publicado: 21/08/2025 às 12:34
Renato, João Pedro, Adailson e Thiaguinho, jogadores do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)
Na reta decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo enfrenta um desafio que vai além dos adversários em campo: encontrar o dono da ponta direita do Santa Cruz. O setor ofensivo pela direita virou um verdadeiro rodízio entre Thiaguinho, João Pedro, Renato — nenhum deles conseguiu se firmar como titular absoluto. Nem mesmo o recém-chegado Adailson assumiu o posto.
Nas últimas três rodadas, Marcelo Cabo testou cada uma das opções. Contra o Altos, Renato foi titular, mas perdeu chances claras de gol no empate por 1 a 1 na Arena Pernambuco. Na vitória sobre o Sergipe (2 a 1), João Pedro ganhou nova chance, sem grande destaque. Já no revés fora de casa para o mesmo Sergipe (2 a 1), Thiaguinho voltou ao time titular, mas não conseguiu mudar o panorama.
Enquanto isso, Adailson, contratado para reforçar o elenco na reta final, ainda não teve minutagem suficiente para mostrar seu valor. Foram apenas dois jogos disputados até aqui, saindo do banco de reservas.
Com o Tricolor do Arruda ainda em busca de estabilidade ofensiva, a ponta direita permanece indefinida e se transforma em uma dor de cabeça recorrente para Marcelo Cabo. Resta saber quem assumirá a responsabilidade no momento mais decisivo da temporada.
Últimos três jogos do Santa Cruz com rodízio na ponta direita:
Santa Cruz 1x1 Altos - Renato titular
Santa Cruz 2x1 Sergipe - João Pedro titular
Sergipe 2x1 Santa Cruz - Thiaguinho titular