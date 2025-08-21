Quem vai resolver? Ponta direita vira dor de cabeça para Marcelo Cabo no Santa Cruz

Renato, João Pedro, Adailson e Thiaguinho, jogadores do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

Na reta decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo enfrenta um desafio que vai além dos adversários em campo: encontrar o dono da ponta direita do Santa Cruz. O setor ofensivo pela direita virou um verdadeiro rodízio entre Thiaguinho, João Pedro, Renato — nenhum deles conseguiu se firmar como titular absoluto. Nem mesmo o recém-chegado Adailson assumiu o posto.

Remanescentes da temporada passada, Thiaguinho e João Pedro começaram o ano em alta, mas vêm apresentando queda de rendimento. Mesmo com bons números, Thiaguinho tem 10 gols em 28 jogos , o desempenho recente tem deixado dúvidas na comissão técnica. João Pedro, com 26 partidas e apenas 3 gols, também oscilou.

Nas últimas três rodadas, Marcelo Cabo testou cada uma das opções. Contra o Altos, Renato foi titular, mas perdeu chances claras de gol no empate por 1 a 1 na Arena Pernambuco. Na vitória sobre o Sergipe (2 a 1), João Pedro ganhou nova chance, sem grande destaque. Já no revés fora de casa para o mesmo Sergipe (2 a 1), Thiaguinho voltou ao time titular, mas não conseguiu mudar o panorama.

Enquanto isso, Adailson, contratado para reforçar o elenco na reta final, ainda não teve minutagem suficiente para mostrar seu valor. Foram apenas dois jogos disputados até aqui, saindo do banco de reservas.

Com o Tricolor do Arruda ainda em busca de estabilidade ofensiva, a ponta direita permanece indefinida e se transforma em uma dor de cabeça recorrente para Marcelo Cabo. Resta saber quem assumirá a responsabilidade no momento mais decisivo da temporada.

Últimos três jogos do Santa Cruz com rodízio na ponta direita:

Santa Cruz 1x1 Altos - Renato titular

Santa Cruz 2x1 Sergipe - João Pedro titular

Sergipe 2x1 Santa Cruz - Thiaguinho titular

