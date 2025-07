Kalil explica participação na SAF do Santa Cruz e fala em contribuir com o projeto

O ex-presidente do Atlético-MG afirma não ter cargo e aposta na coragem para o sucesso do Tricolor

Investidor Iran Barbosa, presidente Bruno Rodrigues, e Alexandre Kalil em coletiva (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Em visita ao Arruda e participando da coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (25), Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, esteve ao lado do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e do investidor Iran Barbosa, para falar sobre o processo de transição do clube para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Kalil, sem assumir cargos formais, se colocou à disposição para colaborar com o que estiver ao seu alcance. Ele já havia confirmado sua visita, conheceu as dependências do estádio do Arruda nesta sexta e estará presente no jogo do Santa Cruz contra o Treze, no domingo (27), na Arena de Pernambuco, pela última rodada da primeira fase da Série D.

Durante a coletiva, Alexandre Kalil deixou claro que não ocupará cargo na SAF, mas que aceitou o convite de Iran e Bruno para conhecer de perto o projeto e contribuir com sua experiência.

"Agradeço ao Bruno por me receber, ao Iran pelo convite. Quando você fala em futebol, é com a torcida, é o que interessa. Se o Santa Cruz está de pé hoje, é porque tem torcida. O que eu falei na minha rede social é a pura verdade. Eu só trabalharia, presidia e dirigiria o clube que eu amo. Não quer dizer que eu não respeite quem ame outro clube, mas eu posso ajudar de uma forma muito modesta", iniciou.

"Eu posso colaborar no que está ao meu alcance, é o que a gente conhece. Estou nesse negócio há muito tempo, mas tem uma coisa que é verdade: se fizer tudo certo, tem uma chance. E como estamos cheios de SAFs que deram errado... Só não invisto na SAF porque não tenho dinheiro para isso. Como essa SAF está sendo recente, nós temos a possibilidade de reduzir esses erros pela metade", completou o ex-presidente do Atlético-MG.

O FUTEBOL DO SANTA CRUZ

Kalil foi perguntado sobre o compromisso com o futebol do Santa Cruz. Direto na resposta, optou por colaborar com uma gestão realista e a necessidade de respeito às estruturas do Tricolor.

"A gente vai colaborar porque é futebol, é gente séria, é o Bruno, o Iran, e eu vi o tamanho disso aqui. É muito grande. Vou tentar ajudar o Santa Cruz, um detalhe aqui e ali, porque não tem mágica. Se eu prometer o impossível, não acreditem. É passo a passo, acertando mais do que errando. O Santa Cruz estar de pé hoje é uma prova cabal do tamanho do clube", afirmou.

MOMENTO DA SAF E ARRUDA

A Cobra Coral Participações S/A apresentou uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações da SAF tricolor. O investimento previsto é de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, e segundo Iran Barbosa, o diálogo com o Conselho do clube tem avançado nos últimos dias.

A expectativa é que o processo entre na reta final de aprovação, com aportes sendo adiantados, reuniões agendadas para esclarecimentos e a análise do Conselho Fiscal antecedendo a votação no Conselho Deliberativo. Depois, a proposta será levada à Assembleia Geral de Sócios.

Ainda comentando o momento atual do projeto, Kalil ponderou que ainda é cedo para grandes planos, mas reforçou o que tem que ser feito na hora das decisões com a SAF do Santa Cruz, citando também o Arruda.



"O que vai ser feito agora eu acho muito difícil, porque eu acabei de conhecer o Santa Cruz. O que nós vamos fazer aqui não tem milagre, nada excepcional. O futebol não é feito do espetacular, e sim de verdade, vontade, coragem. Se tem gente disposta, o futebol vai andar. É chegar para uma torcida e falar que nós temos que reformar nosso estádio, que vai ser sempre eterno do Santa Cruz

Ele é o bem material. O vestiário não é lugar de visita, de política ou para o presidente frequentar. É preciso coragem para fazer. O jogador e o treinador têm que se sentir protegidos. Eu vi vestiário campeão com estrela. O recado que eu dou pra torcida é: calma, que vai dar certo. É pagamento em dia, não é fazer coisa mirabolante. A torcida quer bola na rede."

RELAÇÃO COM O PROJETO

Ainda durante a entrevista, Iran Barbosa confirmou que Alexandre Kalil segue como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Mesmo com a agenda política, o ex-presidente do Galo demonstrou disposição para contribuir com o projeto da SAF Coral, um movimento que o Santa Cruz espera consolidar nos próximos dias com a aprovação nos conselhos internos. Por fim, Kalil reforçou que sua presença não significa qualquer envolvimento oficial com o clube.

"Não tenho cargo, não tenho salário, não mando, então não tem nomenclatura para o que venho fazer. Futebol não é um nome. Vim fazer uma visita a um clube que está passando por uma reestruturação e vou dar um pouco da minha experiência. Não tenho cargo. Se o Iran quiser, eu venho com o maior prazer", disse o ex-dirigente.