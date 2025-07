Galhardo se destaca, mas concorrência ainda não engrena no ataque do Santa Cruz

Centroavantes do Santa Cruz, Thiago Galhardo, Pedro Henrique, Eduardo Tanque e Ariel (Evelyn Victoria/SCFC)

O setor ofensivo do Santa Cruz tem sido motivo de atenção em 2025. Com sete centroavantes ao longo da temporada, apenas um tem se consolidado como referência dentro de campo: Thiago Galhardo. O experiente atacante disputou 14 partidas e marcou seis gols, sendo o único nome do setor a balançar as redes com regularidade.

O Tricolor do Arruda continua em busca de um melhor equilíbrio no setor ofensivo, especialmente depois da saída de três jogadores que pouco renderam: Gilvan, Túlio e Everton Felipe. Gilvan e Túlio deixaram o clube sem balançar as redes, enquanto Everton Felipe, mesmo tendo marcado um gol em apenas duas partidas, também se despediu do elenco coral.

Atualmente, o Santa Cruz conta com quatro centroavantes no elenco: além de Galhardo, permanecem Pedro Henrique e Eduardo Tanque, ambos com cinco jogos e nenhum gol, e o recém-chegado o argentino Ariel. A chegada de Ariel é vista como uma tentativa de reoxigenar o ataque e criar sombra para o camisa nove titular.

A diretoria coral monitora o desempenho do setor ofensivo com cautela. Apesar da liderança técnica de Galhardo, o baixo aproveitamento dos demais centroavantes acendeu um sinal de alerta. A expectativa é que a nova peça, Ariel, possa oferecer mais opções e aumentar a competitividade interna.

Confira número dos centroavantes do Santa Cruz em 2025:

Thiago Galhardo: 14 jogos, seis gols

Pedro Henrique: cinco jogos e zero gols

Eduardo Tanque: cinco jogos e zero gols

Ariel: (novo reforço)

Gilvan: seis jogos e zero gols (saiu do clube

Everton Felipe: dois jogos e um gol (saiu do clube)

Túlio: quatro jogos e zero gols (saiu do clube)