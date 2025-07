Quem assume a meta do Santa Cruz: Felipe Alves ou Rokenedy?

Técnico do Santa Cruz ainda não definiu titular no gol para enfrentar o Treze-PB

Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A meta do Santa Cruz está em aberto. Com a pressão por resultados e o peso de uma partida decisiva pela frente, o técnico Marcelo Cabo ainda não bateu o martelo sobre quem será o goleiro titular contra o Treze-PB, neste domingo (27), às 16h, na Arena Pernambuco. Felipe Alves, experiente mas em má fase, pode dar lugar ao prata da casa Rokenedy, que busca uma nova chance entre os titulares.

“Eu vou tomar algumas decisões. E dentro da minha convicção pensando sempre no melhor para a nossa equipe. A escalação apenas uma hora antes. Aí vocês vão saber quais são as decisões que vamos tomar para essa partida. Mas, com certeza, tudo bem planejado e conversado internamente”, disse Cabo.

A indefinição passa diretamente pela queda de rendimento de Felipe Alves. O goleiro, um dos mais experientes do elenco e considerado uma liderança dentro do grupo, vem sendo questionado após falhas consecutivas em jogos recentes. Ao todo, Felipe disputou 13 partidas nesta temporada, sofrendo 10 gols — média de 0,77 por jogo. A confiança abalada pode pesar na decisão da comissão técnica.

Do outro lado, surge a possibilidade de retorno de Rokenedy, revelado pelas categorias de base do Santa Cruz. O jovem foi titular durante o Campeonato Pernambucano, mas perdeu espaço após falhar na semifinal contra o Sport. Mesmo assim, apresenta números levemente melhores: em nove jogos, sofreu seis gols, média de 0,66 por partida.

A decisão final deve passar por uma conversa entre o técnico Marcelo Cabo e o preparador de goleiros, e será definida apenas na véspera da partida.

Além do gol, o treinador ainda avalia mudanças no setor ofensivo. Thiaguinho e Renato disputam uma vaga no ataque, enquanto Geovany Soares e Thiago Galhardo são presenças certas no time titular.

Com 24 pontos e ocupando a terceira colocação do Grupo A3 da Série D, o Santa Cruz precisa da vitória para garantir sua vaga no mata-mata e seguir firme na luta pelo acesso. A expectativa é de bom público na Arena Pernambuco para empurrar o time em mais um desafio decisivo.