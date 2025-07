Especulado na SAF, Alexandre Kalil chega ao Arruda para visita ao Santa Cruz

O ex-presidente do Atlético-MG chegou junto com a comitiva dos investidores da SAF do Santa Cruz, nesta sexta-feira (25)

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG (Reprodução / Redes Sociais)

Especulado em assumir alguma função na futura SAF do Santa Cruz, Alexandre Kalil chegou nesta sexta-feira (25) no Recife e visitou o estádio do Arruda. O ex-presidente do Atlético-MG esteve junto da comitiva dos possíveis investidores da SAF do Santa Cruz, a Cobra Coral Participações S / A.

Kalil já havia confirmado que visitaria o tricolor nesta sexta-feira, porém negou que assumiria algum cargo como dirigente na Sociedade Anônima do Futebol do clube. A expectativa é que alguns anúncios oficiais sobre o futuro do Santa Cruz possam ocorrer ainda no dia de hoje.

O empresário mineiro mantém uma boa relação com o empresário Iran Barbosa, um dos nomes à frente do grupo que está adquirindo a SAF tricolor. De acordo com informação do Ge, Kalil pode assumir o papel de consultor para o futebol no começo da SAF.

Alexandre Kalil e toda a comitiva da SAF no Arruda! pic.twitter.com/Awqj5vtG8k — Cast Coral (@CastCoral2) July 25, 2025

Proposta da SAF

A empresa Cobra Coral Participações S/A apresentou uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações da SAF do Santa Cruz, com um investimento previsto de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

Nas últimas semanas, pontos da negociação vêm sendo debatidos internamente, com solicitações de garantias financeiras e esclarecimentos que foram respondidos pelos empresários envolvidos, contribuindo para o avanço das tratativas. A partir daí será apresentada a análise do Conselho Fiscal do clube antes de seguir para votação no Conselho Deliberativo. Por fim, o processo será levado para a Assembleia Geral de Sócios.