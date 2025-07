Alexandre Kalil descarta assumir cargo de dirigente na SAF do Santa Cruz

Ex-presidente do Atlético-MG visitará o clube nesta sexta (25), mas nega envolvimento com gestão coral

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG (Arquivo)

O empresário e ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, negou que assumirá qualquer cargo de dirigente na futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. O nome de Kalil havia sido ventilado como possível gestor do futebol coral, após informações divulgadas inicialmente pelo GE.

Através de uma publicação em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Kalil foi enfático ao afirmar que não pretende retornar ao futebol como dirigente.

“É mais fácil o mundo acabar do que eu dirigir um clube de futebol hoje. Fui convidado para visitar o Santa Cruz, mas, como dirigente, só aceitei comandar o clube que amo. Nunca vou dirigir nada, de forma nenhuma, em qualquer cargo depois que fui presidente do maior clube do mundo”, escreveu Kalil.

Mesmo descartando participação na administração coral, Kalil confirmou que visitará o clube nesta sexta-feira (25), a convite dos investidores da SAF do Santa Cruz. O empresário mantém uma boa relação com o empresário Iran Barbosa, um dos nomes à frente do grupo que está adquirindo a SAF tricolor. De acordo com informação do Ge, Kalil pode assumir o papel de consultor para o futebol no começo da SAF.

Proposta da SAF

A empresa Cobra Coral Participações S/A apresentou uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações da SAF do Santa Cruz, com um investimento previsto de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

Nas últimas semanas, pontos da negociação vêm sendo debatidos internamente, com solicitações de garantias financeiras e esclarecimentos que foram respondidos pelos empresários envolvidos, contribuindo para o avanço das tratativas. A partir daí será apresentada a análise do Conselho Fiscal do clube antes de seguir para votação no Conselho Deliberativo. Por fim, o processo será levado para a Assembleia Geral de Sócios.