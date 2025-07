Com contas aprovadas, Conselho do Santa Cruz foca no debate sobre a SAF

Após aprovação das contas, Santa Cruz foca no debate sobre a SAF no Conselho Deliberativo

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

Após a aprovação das contas do clube, o foco no Santa Cruz agora se volta para a análise e votação da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A iniciativa, que vem sendo discutida entre dirigentes e investidores, entra em uma fase decisiva nos próximos dias.

A proposta está sendo avaliada como um todo, embora ainda haja pontos que demandem ajustes. Na última semana, os investidores responsáveis pela SAF Coral enviaram um documento com respostas às dúvidas levantadas pelos órgãos internos do clube. O material foi entregue ao Conselho Fiscal, à Comissão Patrimonial e ao próprio Conselho Deliberativo, que conduzem a análise técnica da proposta vinculante.

A expectativa é que a Comissão Fiscal divulgue um parecer oficial com base na proposta e nas respostas apresentadas. Em seguida, a proposta será colocada em análise e votação no Conselho Deliberativo, onde será necessário o apoio de dois terços (2/3) dos conselheiros para aprovação.

Caso obtenha esse aval, a proposta seguirá para a última etapa: a Assembleia Geral dos Sócios, onde os associados do Santa Cruz decidirão, por meio de votação, se o clube passará a operar sob o novo modelo de gestão empresarial.