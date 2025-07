O que aconteceu com Israel que está fora da temporada do Santa Cruz?

Jogador do Santa Cruz, Israel (Rafael Vieira)

O Santa Cruz não poderá contar com um de seus principais jogadores na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Israel, destaque da equipe na competição, está fora da temporada após agravamento de uma hérnia de disco, que agora exige cirurgia e um período estimado de recuperação de três meses.

Israel sentiu as primeiras dores na região lombar ainda na estreia do Santa Cruz na Série D, no dia 20 de abril, diante do Treze-PB, quando marcou o gol da vitória coral por 1 a 0. Após exames de imagem, foi diagnosticada uma hérnia de disco. O atleta iniciou tratamento conservador com o departamento médico do clube e conseguiu retornar aos gramados, atuando em mais cinco partidas como titular e sendo um dos principais destaques quando esteve em campo.

No entanto, após a vitória contra o Ferroviário-CE, no dia 1º de junho, seu último jogo até aqui, Israel voltou a sentir dores intensas e foi novamente afastado. Inicialmente, a previsão era de um retorno em 15 dias. Posteriormente, o clube optou por preservar o jogador, com a justificativa de que estaria sendo poupado para os confrontos do mata-mata.

Porém, na última semana, o quadro se agravou: o lateral sofreu um episódio de paralisia temporária nas pernas, sendo encaminhado ao hospital com urgência. Submetido a nova ressonância magnética, foi constatado o agravamento da hérnia.

Diante da evolução do caso, o médico do clube, o Dr. Antônio Mário Valente, optou por intervenção cirúrgica. “Realizamos todo o protocolo fisioterápico de reabilitação e fortalecimento, passo a passo. Infelizmente, Israel não apresentou melhora. Por se tratar de uma condição neurológica, a cirurgia se tornou inevitável”, explicou.

Israel, por sua vez, se manifestou nas redes sociais, lamentando a ausência no momento decisivo do campeonato. “Infelizmente, estarei fora dos próximos jogos. Sinto muito por não poder ajudar dentro de campo nesse momento decisivo, mas sigo tranquilo por saber que sempre dei meu máximo. Estarei junto com o grupo no dia a dia, torcendo e apoiando, com a certeza de que vamos conquistar o acesso”, concluiu.

A cirurgia será programada nos próximos dias e o tempo estimado de recuperação é de no mínimo três meses, o que impede o retorno do atleta ainda nesta temporada da Série D.