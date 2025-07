Santa Cruz inicia venda de ingressos para o jogo contra o Treze na Arena Pernambuco

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Nivaldo Fran / DP Foto)

Após a confirmação da mudança para a Arena de Pernambuco, o Santa Cruz iniciou nesta quarta-feira (23) a venda de ingressos para o duelo contra o Treze. A Cobra Coral recebe a equipe paraibana neste domingo (27), às 16h, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os ingressos para o duelo na Arena seguem sendo adquiridos através do site da FutebolCard. Os valores estão custando entre R$ 120 e R$ 15, dependendo do setor do estádio.

Confira os valores dos ingressos por setor:

Setor Sul: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Setor Leste: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Setor Oeste: R$ 60,00 (proprietário sócio) e R$ 120 (proprietário não sócio)

Norte (visitantes): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)





Mudança para a Arena

A mudança partiu do próprio Santa Cruz e a principal motivação para a alteração é a capacidade de público. Enquanto o Arruda tem liberação para receber até 30 mil torcedores, a Arena de Pernambuco pode comportar mais de 45 mil.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, explica a decisão tricolor. O momento é de teste, visando também a possibilidade de mandar os jogos do mata-mata da Série D na Arena de Pernambuco.

"Queremos fazer um experimento contra o Treze, ver se o que estamos pensando está correto, se é isso o que o torcedor quer, se o time vai render na Arena como se estivesse jogando no Arruda, dentro de casa, se a operação vai ser melhor... então, todos os ingredientes do futebol, se isso vai ser melhor para o Santa Cruz", disse Adriano Lucena.

"Depois vamos fazer a avaliação se esse é o melhor caminho ou se é melhor ficar no Arruda. Neste momento, estamos fazendo uma análise", finalizou.