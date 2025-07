Conselho do Santa Cruz aprova balanço financeiro de 2024 e orçamento para 2025

Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizou, na noite desta terça-feira (22), sua 1ª Reunião Ordinária Anual, na sede do clube, conforme determina o Estatuto Social. Durante o encontro, foram aprovados por unanimidade o balanço financeiro referente ao exercício de 2024 e a proposta orçamentária para o ano de 2025. A expectativa é de que os documentos sejam publicados oficialmente nos próximos dias.

Anteriormente, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, justificou que o atraso na divulgação do balanço, que deveria ter ocorrido até o fim de abril, conforme determina a Lei Pelé, se deu por questões burocráticas. As contas passaram por auditoria externa e havia previsão de que os dados fossem apresentados até o final de maio, o que não se concretizou.

Além da análise financeira, a reunião também debateu a aprovação de um cronograma de reuniões abertas aos sócios do Santa Cruz e a definição das contribuições financeiras por parte dos conselheiros do clube.

Apoio à SAF

Durante a reunião, o Conselho Deliberativo aprovou uma moção de apoio ao processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Segundo nota oficial, os conselheiros destacaram o compromisso com uma implantação segura, transparente e responsável da SAF. O grupo também ressaltou a importância da atuação dos órgãos internos do clube na análise da proposta vinculante apresentada por investidores, que ainda está em fase de tramitação.



Com as contas aprovadas, a expectativa é que o Conselho Deliberativo concentre esforços na discussão sobre a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que entrará em votação no colegiado. Para que o processo avance para a Assembleia Geral de Sócios, será necessária a aprovação de cerca de dois terços dos conselheiros.