Santa Cruz x Treze muda para a Arena de Pernambuco; mata-mata da Série D também será no estádio

Torcida do Santa Cruz em partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta terça-feira (22), a mudança de local da partida entre Santa Cruz e Treze, válida pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcada para o estádio do Arruda, a partida será disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, domingo (27), às 16h.

A mudança partiu de um pedido do próprio Santa Cruz, que também confirmou que mandará seus jogos do mata-mata da Série D na Arena. A alteração marca o retorno do Tricolor ao estádio de Copa do Mundo onde não atua como mandante desde 2022. A principal motivação para a alteração é a capacidade de público. Enquanto o Arruda tem liberação para receber até 30 mil torcedores, a Arena de Pernambuco pode comportar mais de 45 mil.

"O que conversamos internamente é que, se não tivéssemos conseguido aumentar a capacidade do número de torcedores no Arruda até a chegada do mata-mata, poderíamos jogar o mata-mata em outro estádio com capacidade maior. Em Pernambuco, só temos a Arena. Isso já estava no nosso planejamento. Antecipar o jogo contra o Treze-PB ainda está em discussão", afirmou Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

Mesmo já classificado para a próxima fase, o Santa Cruz tem o objetivo de buscar a liderança do Grupo A3 e melhorar sua colocação na classificação geral. Uma boa posição garante o direito de decidir em casa nas fases eliminatórias da competição. O duelo contra o Treze encerra a disputa da primeira fase da Série D.

A Cobra Coral ocupa a 3ª posição, com 24 pontos, mesma pontuação do América-RN, segundo colocado, mas com desvantagem no saldo de gols, e está a um ponto do Central, líder do grupo.