Bruno Rodrigues confirma quitação de salários atrasados e empréstimo de Geovany

Bruno Rodrigues confirmou que as parcelas atrasadas dos salários dos jogadores foram pagas até a última sexta-feira (18); O clube também confirmou que a parcela de julho, do empréstimo de Geovany, também já foi paga

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que as parcelas de pagamentos dos salários atrasados dos jogadores, ajustadas para a última sexta-feira (18), foram todas pagas. Recentemente, o dirigente afirmou que pretende iniciar a segunda fase da competição com todos os compromissos regularizados.

Em entrevista ao, o presidente da Cobra Coral afirmou que o clube trabalhava para regularizar os salários atrasados do elenco antes do início do mata-mata da Série D. Na última sexta-feira (18), Bruno Rodrigues conseguiu manter sua palavra e regularizou todos os salários que estavam atrasados.

Bruno Rodrigues havia explicado que os atrasos salariais ocorreram por um desencaixe entre receita e despesas, que foi aumentado devido ao aumento da folha salarial com a chegada de jogadores indicados pelos investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“A Série D é deficitária, e o Santa Cruz tem a maior folha da competição. Houve atraso por causa disso. Nenhuma das rubricas chegou a virar um mês. O elenco e o professor Marcelo Cabo entendem a situação”, afirmou o presidente no programa Léo Medrado & Traíras.



Quitação de parcelas do empréstimo de Geovany

O Santa Cruz recentemente enfrentou questionamentos sobre atrasos no pagamento do empréstimo do atacante Geovany, junto ao Marcílio Dias-SC . Neste sábado (19), o clube emitiu um comunicado, assegurando que a parcela de julho referente ao empréstimo de Geovany já foi quitada.

O comunicado relata que, quando as parcelas forem quitadas, o Santa Cruz poderá exercer a opção de compra de 50% dos direitos do atacante.

Geovany chegou ao Santa Cruz em abril e desde então disputou 12 partidas (11 como titular) com a camisa da Cobra Coral, marcando quatro gols e distribuindo duas assistências. O atacante veio de empréstimo junto ao Marcílio Dias-SC, onde se destacou no Campeonato Catarinense com quatro gols marcados.

Próximo jogo

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, onde enfrenta o Horizonte, no Estádio Domingão, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente o líder do Grupo A3 (Santa Cruz), que não pode perder pontos, devido ao confronto direto com o Central pela liderança do grupo, e o primeiro time fora da zona de classificação que ainda sonha com uma vaga na próxima fase da competição.