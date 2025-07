Presidente do Santa Cruz lamenta saída de Vinícius Diniz da SAF: 'Era o homem do futebol'

Vinícius Diniz deixa SAF do Santa Cruz após impasse com investidores

Vinicius Diniz, ex-investidor da SAF do Santa Cruz (Reprodução)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, se pronunciou nesta quarta-feira (17) sobre a saída de Vinícius Diniz da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que gere o departamento de futebol do clube. Em entrevista, o mandatário lamentou o desligamento do executivo, atribuindo a decisão a um impasse entre Diniz e o grupo de investidores que comanda a operação.

“Lamento inicialmente a saída de Vinícius Diniz. Ele é um grande profissional, o conheci neste pouco tempo de processo. Mas é uma pessoa correta e que busca dar o seu melhor nas contratações. Era o homem do futebol, já havia sido anunciado pelo grupo como responsável pela área”, afirmou Bruno Rodrigues, em entrevista ao

Segundo o presidente coral, Diniz já vinha demonstrando insatisfação com a condução dos trabalhos e alertando para a possibilidade de deixar o projeto. A confirmação da saída ocorreu após uma conversa direta entre os dois, em que o executivo explicou os motivos. “Ele me ligou ontem e colocou as razões dele, que não tinha como continuar devido a alguns desencontros com o grupo de investidores. Minha posição é lamentar, mas vida que segue”, acrescentou.

Apesar da saída, o mandatário ressaltou que não houve qualquer tipo de desentendimento entre Diniz e o clube. “Ficou claro que o problema não foi com o Santa Cruz. Ele até me agradeceu muito pela postura que tive com ele. Continua sendo meu amigo. Acredito que ele sai pela porta da frente, como se diz no jargão.”

Durante a entrevista, o presidente também fez críticas a outro nome envolvido na operação da SAF. Sem meias palavras, afirmou que Márcio Cadar “não somou em nada” ao projeto, em contraste com o papel relevante exercido por Diniz.

“Diniz tinha um papel importante. De toda forma, os investidores devem rapidamente conseguir um nome à altura para substituí-lo e tocar a parte do futebol. Reafirmo: a saída dele é lamentável pela capacidade e pelo que vinha entregando”, concluiu.