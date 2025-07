Santa Cruz confirma empréstimo de Matheus Melo ao Maringá

A última partida de Matheus Melo com a camisa do Santa Cruz foi no jogo de ida das semifinais do Pernambucano, contra o Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)

O Santa Cruz oficializou neste sábado (19) o empréstimo do meia Matheus Melo ao Maringá, para o restante da Série C de 2025. O contrato firmado entre os clubes prevê o empréstimo até outubro de 2025 e inclui uma cláusula de opção de compra ao término do tempo do contrato.





Matheus Melo vinha tendo poucas oportunidades no elenco tricolor em 2025. Ele disputou apenas dez partidas no início da temporada, onde marcou três gols. Logo depois, o meia sofreu uma lesão no púbis que o deixou fora dos gramados por cerca de três meses. Desde sua recuperação, Matheus ainda não entrou em campo. Seu último confronto utilizando a camisa do Santa Cruz foi contra o Sport, pelo jogo de ida da semifinal do Pernambucano. O meia sequer entrou em campo pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, onde até chegou a ser relacionado para quatro jogos, porém ficou no banco em todos.



Com contrato com o Santa Cruz até o fim de 2026, o clube pernambucano detém 70% dos direitos econômicos do jogador. O contrato prevê multa rescisória de R$ 5 milhões para transferências no mercado nacional e de 2 milhões de euros para o exterior. Pelo Santa Cruz, Matheus Melo realizou 22 partidas entre 2024 e 2025, onde marcou quatro gols.



O empréstimo para o Maringá surge como uma oportunidade para o meia ter mais tempo dentro de campo e retomar o bom futebol que apresentou no início de seu contrato com a Cobra Coral. Para o Santa Cruz, o negócio representa um alívio na folha salarial, além da possibilidade de negociar o jogador em definitivo ao final do empréstimo, caso o clube paranaense opte por exercer a compra.