Presidente do Santa Cruz garante que 'clube virará SAF dentro em breve'

Bruno Rodrigues reforça que o processo de transformação do Santa Cruz em SAF é irreversível

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Mesmo após a saída do investidor Vinícius Diniz e o aumento da tensão nos bastidores, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, reafirmou que o clube está em vias de se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo o mandatário coral, o processo segue em andamento e será concluído “dentro em breve”.

“Estamos na fase de discussões para colocar a proposta vinculante para votação. A SAF é um processo irreversível. O Santa Cruz virará SAF. Isso está definido”, declarou o dirigente em entrevista ao programa

O clima entre os torcedores havia ficado mais tenso após a saída de Diniz, apontado como peça-chave no projeto SAF. Além disso, trocas de farpas nas redes sociais levantaram dúvidas sobre a continuidade da transição. No entanto, Bruno Rodrigues minimizou os ruídos e pediu tranquilidade à torcida.

“Tem muita gente que talvez esteja desavisada ou sendo levada por desinformação. Dizem que a SAF não vai sair, mas isso não existe. O processo está fluindo normalmente”, afirmou.

Responsabilidade e cautela

O presidente tricolor também respondeu às críticas sobre a suposta lentidão do processo. Segundo Bruno Rodrigues, a diretoria optou por um caminho técnico e responsável, evitando decisões precipitadas.

“Muitos diziam: ‘Presidente, por que você não deu uma canetada?’. Eu poderia ter feito isso no ano passado, na primeira proposta que recebemos. Se eu tivesse feito isso, já teria ferrado o clube. Estamos tratando tudo com zelo”, explicou.



Apesar das divergências internas e da desconfiança de parte da torcida, a diretoria promete manter o foco e acelerar os trâmites burocráticos. A proposta vinculante, etapa que antecede a oficialização da SAF deve ser apresentada para votação no Conselho Deliberativo e posteriormente na Assembleia Geral de Sócios.