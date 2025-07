Presidente do Santa Cruz minimiza tensão com investidores da SAF: 'Está tudo sob controle'

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

Panos quentes. Em meio a recentes desentendimentos públicos entre investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, fez questão de tranquilizar torcedores ao afirmar que a relação com os investidores permanece estável e que as divergências são naturais neste momento de negociações.

“Isso não mudou em nada nossa relação. Acho que foi um detalhe. Como os ânimos estão à flor da pele, porque estamos chegando nos finalmente, é natural que haja certa acirramento, mas está tudo sob controle”, disse Rodrigues.

O presidente fez referência a uma celeuma envolvendo a empresa Cobra Participações, que gerou desconforto devido a questões relacionadas a com “quem está a bola” da negociação. No entanto, o mandatário tricolor minimizou o episódio, classificando-o como um “detalhe” e ressaltando que as discussões intensas são comuns.

Bruno Rodrigues também falou sobre sua relação com um dos investidores principais, Iran Barbosa, destacando a transparência e o diálogo franco entre eles. “Já tivemos brigas ácidas, até saí do grupo de WhatsApp por uma semana, mas sempre fazemos as pazes. Quando defendemos nossas posições, as divergências fazem parte do processo”, explicou.

Por fim, Bruno Rodrigues comentou sobre as pendências burocráticas ainda em andamento, como a formalização da saída e entrada de novos investidores no quadro societário da SAF, ressaltando que isso ainda não foi concluído oficialmente, mas não afeta a condução do processo.

Com as palavras do presidente, o Santa Cruz tenta transmitir confiança à torcida, reforçando que, apesar das turbulências naturais em momentos decisivos, a estrutura do clube e suas parcerias seguem firmes rumo à conclusão da SAF Coral.