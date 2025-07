Investidor da SAF do Santa Cruz critica Márcio Cadar: 'Você finge dar as cartas'

Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz, e Márcio Cadar, ex-investidor (Reprodução)

Clima quente nos bastidores do Arruda. Após o recente embate público entre investidores e o presidente Bruno Rodrigues sobre quem realmente está com a “bola” para o processo de andamento da SAF, a gestão do Santa Cruz voltou aos holofotes nesta quarta-feira (16). Desta vez, o foco foi uma troca de mensagens entre o investidor Iran Barbosa e o ex-investidor Márcio Cadar, por meio do X (antigo Twitter).

Cadar, que foi retirado do processo da SAF pelo grupo de investidores, publicou uma crítica indireta ao cenário atual do clube."Acho que agora ficou claro que eu nunca fui o problema. Só percebi antes de todo mundo onde o problema estava", afirmou.

A declaração provocou reação imediata de Iran Barbosa, que respondeu de forma direta e crítica."Parte do problema foi você sim, que saiu do seu profissionalismo habitual e transformou esse negócio em um culto à sua personalidade. Se Bruno e Vitor Pessoa sofrem lá com pessoas abnegadas e empresários de fora do conselho, daqui você ainda finge dar as cartas. Feio isso", rebateu.

Apesar da resposta dura, Cadar optou por manter um tom mais ameno em sua réplica. "Continuo te admirando e torcendo pelo seu sucesso. Temos personalidades diferentes e sempre respeitei nosso acordo. Isso jamais foi sobre minha pessoa. Sempre foi sobre o Santa Cruz. Time que aprendi a amar e me apaixonei pela torcida. Não faço parte da SAF, mas torço muito para que dê tudo certo. Mas lembre-se: nem tudo na vida é política. A verdade deve sempre prevalecer. Abs e boa sorte!", concluiu.

Bastidores em ebulição

Márcio Cadar, empresário mineiro, foi um dos primeiros articuladores inicial da SAF do Santa Cruz, mas acabou sendo afastado do processo pelo grupo de investidores. Apesar disso, continua se manifestando nas redes sociais, agora se apresentando apenas como “torcedor”.

A discussão nas redes sociais expõe um ambiente ainda turbulento dentro da SAF, que tenta se consolidar em meio a desafios administrativos e políticos. A torcida, por sua vez, observa apreensiva, aguardando que os ruídos fora de campo não prejudiquem o desempenho e a estabilidade do clube no futuro.