Investidores contestam versão do presidente do Santa Cruz sobre atraso no cronograma da SAF

Investidores rebatem presidente do Santa Cruz sobre atraso no cronograma da SAF

Investidores da SAF do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A negociação para a transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou um novo capítulo polêmico nesta terça-feira (15). Em resposta a declarações do presidente do clube, Bruno Rodrigues, os investidores da Cobra Coral Participações S/A divulgaram nota oficial contestando a versão de que seriam os responsáveis pelo atraso no cronograma do processo.

Durante entrevista ao GE, Bruno Rodrigues afirmou que o avanço depende agora dos investidores, que estariam devendo respostas a uma série de questionamentos encaminhados pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo do clube.

Em contrapartida, a Cobra Coral Participações afirmou que só recebeu a referida lista de perguntas às 16h18 da própria terça-feira, momento em que a entrevista de Rodrigues foi ao ar. Na nota oficial, o grupo empresarial classificou como "não razoável" a tentativa de atribuir a eles a responsabilidade por um atraso que já ultrapassa 30 dias.

“Desde o envio da proposta ao Conselho, a Cobra Coral tem reiterado sua total disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Chegamos a solicitar, por diversas vezes e sem sucesso,a realização de reuniões presenciais com os conselheiros”, destacou o comunicado.

O grupo também reafirmou seu compromisso com a implementação da SAF, mencionando princípios de responsabilidade, boa governança e respeito à história do Santa Cruz. Eles garantiram que responderão às perguntas com agilidade para evitar novos atrasos.

Proposta emperrada

A proposta da SAF ainda está em análise no Conselho Fiscal do clube, sem previsão de ser encaminhada ao Conselho Deliberativo, passo necessário antes da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), onde os sócios decidirão o futuro do modelo de gestão.

A divergência pública entre direção e investidores preocupa parte da torcida coral, que acompanha com expectativa a possibilidade de modernização da gestão e reestruturação financeira do clube.

Confira a nota oficial na íntegra da Cobra Coral Participações:

A Cobra Coral Participações vem a público esclarecer que somente hoje, às 16h18, recebeu a lista de perguntas mencionada pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista publicada nesta terça-feira (15), no portal ge.globo.

Não é razoável que se atribua a um e-mail, enviado há poucas horas, a responsabilidade pelo atraso de mais de 30 dias no cronograma da SAF no Conselho Deliberativo.

Desde o envio da proposta ao Conselho, a Cobra Coral tem reiterado sua total disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Chegamos a solicitar — por diversas vezes e sem sucesso — a realização de reuniões presenciais temáticas com os conselheiros, justamente para esclarecer dúvidas e promover o debate com transparência.

Reafirmamos nosso compromisso com o futuro do Santa Cruz, pautado pela responsabilidade, pela boa governança e pelo respeito à sua história centenária. Trabalharemos para responder às perguntas recebidas o quanto antes, como sempre fizemos com seriedade, celeridade e sobretudo respeito à torcida.

Cobra Coral Participações