Presidente do Santa Cruz explica motivo por atraso do cronograma da SAF

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, detalha motivo do atraso na SAF e nega resistência interna

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, explicou os motivos que têm provocado o atraso no cronograma de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Segundo o mandatário, o clube não é responsável pela demora, que está ligada a questões externas envolvendo os investidores e garantias financeiras.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Bruno Rodrigues revelou que, ao assinar o contrato da SAF em 13 de janeiro, a principal preocupação era garantir a solidez dos parceiros financeiros que dariam lastro para a operação bilionária. Inicialmente, um grande fundo de investimento nacional, com dezenas de bilhões sob gestão, havia assumido esse papel, mas desistiu de participar do negócio por motivos internos, o que provocou até afastamentos de pessoas envolvidas.

Com isso, os investidores solicitaram a prorrogação dos prazos para que pudessem substituir essas garantias, pedido que foi aceito pelo clube. “Isso tudo demorou para que a gente conseguisse dar essa garantia e essa tranquilidade”, afirmou Bruno, destacando que o atraso não decorre de falha do Santa Cruz, mas desse processo de substituição.

O dirigente também negou rumores de resistência interna ao projeto da SAF. “Mas esse ponto aí que até então estava sem dar publicidade. Eu fiz questão de falar agora, porque a grande maioria das pessoas de boa fé, que falam que está tendo atraso, que algumas pessoas de dentro do clube estão trabalhando para que a SAF não saia. Isso não existe. Internamente, não tem. Pode ter fora do clube. Internamente nós estamos totalmente unidos”, garantiu.

Por fim, Bruno Rodrigues afirmou que não cederá a pressões para assinar o contrato de qualquer forma. “Só vai passar quando eu estiver convencido. Pegaram o cara errado para tentar pressionar. Sou blindado”, disse, reafirmando seu compromisso com a segurança do processo.

O presidente reforçou que o Santa Cruz está focado em avançar com a SAF, mas sem abrir mão da responsabilidade financeira e jurídica para garantir a sustentabilidade da operação.