Marcelo Cabo minimiza atraso de salário e rechaça crise no Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

As notícias extracampo vem movimentando o Santa Cruz nas últimas semanas, com impasses sobre a constituição da SAF e atrasos salariais em evidência. Dentro desse cenário, o clube tricolor tenta manter o foco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, com o objetivo do acesso à Terceira Divisão.



Em entrevista coletiva na última sexta-feira (11), o técnico Marcelo Cabo falou sobre o momento tumultuado que o clube está vivendo. O comandante coral minimizou os problemas de atrasos de salários e disse não existir nenhum tipo de crise dentro das dependências do Arruda.

“A palavra crise não cabe no interno do Santa Cruz neste momento. Não existe crise, não existe crise financeira. A gente está muito bem respaldado pela nossa diretoria, nosso presidente esteve reunido com a gente pelo menos duas vezes na última semana, sendo bem claro e objetivo. A gente vê um movimento muito grande da diretoria para que possa sanar isso (atrasos salariais) o mais rápido possível”, disse Marcelo Cabo.

“Existe sim a pendência, mas é uma pendência que não impacta nada o grupo de trabalho. Independente de a gente estar com um dia de atraso ou três meses de atraso, que não é o caso, nós vamos ter a mesma entrega. A gente vai cumprir tudo aquilo que a gente acordou até o final da Série D, porque a gente não joga só pelo contrato. O contrato é importante, mas a gente joga por uma torcida apaixonada e por um projeto que nos foi apresentado. Internamente não tem tempestade, não tem crise. Está tudo muito bem alinhado entre diretoria, comissão técnica e jogadores”, completou.

Buscando se recuperar de uma sequência ruim de resultados na Série D, o Santa Cruz recebe o Santa Cruz-RN neste domingo (13), às 17h, no Arruda. O duelo será válido pela 12ª rodada da primeira fase e a Cobra Coral foca em manter a liderança do Grupo A3 da competição.