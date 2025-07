Eurico admite queda de rendimento do Santa Cruz, mas reforça foco pela liderança geral

Zagueiro reconhece oscilação nas últimas rodadas, mas destaca união do grupo e foco na reta final da primeira fase

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Mesmo com a classificação antecipada para a próxima fase do campeonato, o Santa Cruz vive um momento de atenção. Após uma campanha sólida no primeiro turno, a Cobra Coral apresentou uma queda de rendimento nos últimos jogos, o que não passou despercebido pelo elenco. O zagueiro Eurico reconheceu a oscilação da equipe, mas garantiu que o grupo segue unido e determinado a conquistar a primeira colocação geral da competição.

“Temos ciência disso, ficamos devendo nesses últimos jogos do returno. O que a gente tem que fazer é trabalhar, porque foi o trabalho que nos trouxe até aqui. Tivemos uma primeira fase espetacular, em que o torcedor já vinha para o estádio esperando uma goleada”, afirmou o defensor.

Eurico destacou que o bom desempenho inicial acabou expondo o Tricolor do Arruda, que passou a ser mais estudado pelos adversários. Segundo o defensor, isso tornou a equipe “vítima do próprio sucesso”.

“Os adversários começaram a ver nossos pontos fortes e também onde somos vulneráveis. É normal ter uma queda. O importante é que essa oscilação venha agora, para que no mata-mata a gente não erre. Lá é erro zero. Vamos trabalhar para chegar em alto nível na fase decisiva”, destacou.

Mesmo com o objetivo principal da classificação já alcançado, o defensor reforçou que o elenco não pretende “tirar o pé”nas rodadas finais. A meta agora é clara: garantir a liderança geral para ter a vantagem de decidir os confrontos em casa.

“Estamos muito unidos. Vamos para esses três jogos buscando sempre os três pontos. A classificação antecipada não muda nossa postura. Pelo contrário, nos motiva a manter o foco. Temos um pacto dentro do grupo: buscar a primeira colocação geral para decidir no Arruda. E contamos com o apoio da torcida, porque quando o Arruda está cheio, sabemos que é difícil para qualquer adversário”, explicou.

O Santa Cruz segue sua preparação para os últimos compromissos da primeira fase, com a confiança de que, apesar da queda recente, o grupo chegará forte no momento mais decisivo da competição.