Implantação da SAF do Santa Cruz emperra cronograma com atraso do Conselho Fiscal

Atraso no Conselho Fiscal trava cronograma da SAF do Santa Cruz que deveria estar caminhando no Deliberativo

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Santa Cruz sofreu novos entraves nas últimas semanas. O cronograma inicialmente previsto para ser concluído até o fim de junho está paralisado, principalmente pela falta de parecer do Conselho Fiscal, que ainda não analisou formalmente a proposta.

A proposta da SAF foi apresentada no dia 2 de junho, com previsão de análise pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo até o dia 16 do mesmo mês. No entanto, passados 24 dias do prazo, o Conselho Fiscal ainda não emitiu parecer. Com isso, a reunião do Conselho Deliberativo, prevista para ocorrer entre 16 e 30 de junho, também foi adiada, acumulando 10 dias de atraso.

De acordo com fontes ligadas ao clube, o projeto da SAF só será encaminhado ao Conselho Deliberativo após a deliberação do Conselho Fiscal. A indefinição gira, principalmente, em torno de cláusulas contratuais sensíveis, como a cessão definitiva do Estádio do Arruda, o que tem gerado divergências internas.

Em meio ao impasse, uma reviravolta agravou o cenário nesta quarta-feira (9). O presidente da Comissão Fiscal, Bartolomeu Bueno, anunciou sua renúncia ao cargo. Em entrevista, Bueno alegou ser contrário à cessão do Arruda e afirmou ter sofrido ameaças por seu posicionamento crítico ao modelo atual de negociação da SAF. Com sua saída, a presidência do Conselho Fiscal deve ser assumida pelo suplente Manoel Júnior.

Apesar da estagnação, a expectativa é que a Cobra Coral Participações, responsável pela proposta e o Executivo do clube, emita uma nota oficial até o fim da semana. A justificativa até o momento é de que as partes ainda discutem detalhes contratuais para que o processo siga para a devida apreciação interna.

Pelo cronograma oficial, a Assembleia Geral de Sócios que tem poder final para aprovar ou rejeitar a SAF deveria ocorrer em até 45 dias após a reunião do Conselho Deliberativo. Com os atrasos acumulados, no entanto, o calendário está indefinidamente suspenso.

Veja o cronograma inicial da implantação da SAF do Santa Cruz:

Até 30 de maio - Prazo para finalização das formalidades contratuais;

Dia 2 de junho - Apresentação da matéria ao Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;

Entre 2 de junho e 16 de junho - Análise do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal;

Entre 16 de junho e 30 de junho - Realização da reunião do Conselho Deliberativo;

45 dias após realização da reunião do Conselho Deliberativo - Assembleia Geral de Sócios.