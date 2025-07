Adversário do Santa Cruz, Santa Cruz-RN tem campanha ruim como visitante

Santa Cruz tem chance de ouro contra rival potiguar com péssima campanha como visitante e desfalques

Santa Cruz de Natal, adversário do Santa Cruz (Hugo Soares /Santa Cruz de Natal)

Vivendo um momento de reta final da primeira fase da Série D, o Santa Cruz terá neste domingo (13) uma boa oportunidade para somar pontos e seguir firme na luta pela liderança da chave. O adversário será o Santa Cruz de Natal, equipe que apresenta desempenho fraco como visitante e ainda chegará ao Arruda com três desfalques importantes.

A equipe potiguar venceu apenas duas vezes fora de casa em 2025, em 11 jogos disputados. Foram ainda um empate e oito derrotas, com apenas seis gols marcados e 22 sofridos longe de seus domínios. O histórico recente indica vulnerabilidade defensiva e dificuldades para reagir quando atua como visitante.

Na Série D, o panorama não é diferente. Em cinco partidas fora de casa, o Santa Cruz de Natal perdeu quatro e venceu apenas uma, contra o Treze-PB. Foram 12 gols sofridos e quatro marcados, desempenho que reforça a fragilidade do rival neste tipo de confronto.

Além do retrospecto negativo, o time de Natal terá de lidar com desfalques importantes: o lateral Einstein, o zagueiro Guizão e o atacante Matheus Bambu estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo contra o Central, e não enfrentarão o Santa Cruz no Arruda.

Com a chance de jogar em casa e diante da sua torcida, o Santa Cruz tem a missão de aproveitar o momento instável do adversário para somar mais três pontos, seguir firme na luta pela liderança e, quem sabe, embalar de vez na Série D.