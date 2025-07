Beto Lago: 'bastidores do Santa Cruz são um verdadeiro caldeirão de disputas'

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Bastidores quentes

Os bastidores do Santa Cruz são um verdadeiro caldeirão de disputas. Com a expectativa da implementação da SAF cada vez mais palpável, se intensificam os embates contra grupos que se opõem à negociação com investidores. Em meio a esse cenário, a preservação do Estádio do Arruda se torna um dos principais pontos de discórdia, com muitos torcedores temendo que sua história e identidade se percam em uma transação comercial. Contudo, o que era para ser um debate saudável e democrático transformou-se em um ambiente envenenado por fake news e ameaças, que atingem até mesmo figuras respeitáveis como o desembargador Bartolomeu Bueno. Com mais de quatro décadas de experiência na magistratura estadual, ele é amplamente reconhecido por sua habilidade de gestão e pelo compromisso com o diálogo e a ética. Bueno se viu no centro de ameaças e perseguições, apenas por expressar sua opinião em relação à legalidade da cessão do estádio. Ele argumenta que, como o terreno pertence à Prefeitura do Recife, qualquer alienação requereria a mudança da legislação municipal – discussão que, ao invés de ser tratada nas ruas ou por meio de agressões, deveria ser levada aos tribunais. Esse episódio trágico destaca não apenas a urgência de um debate mais civilizado, mas a necessidade de que os torcedores sejam devidamente informados sobre a proposta e os impactos que podem ter na identidade do clube. A violência nunca é a resposta, e quem recorrer a ela deve ser responsabilizado conforme a lei.



O presidente Bruno Becker tem apenas oito dias para esclarecer ao Conselho do Náutico o paradeiro de R$ 3 milhões do Grupo Mateus. Os bastidores indicam que R$ 1,6 milhão foi para cobrir o fluxo de caixas e despesas operacionais, ao invés de aplicados na Recuperação Judicial. Essa situação gera um clima de incerteza e desconfiança, não só entre os conselheiros, mas também entre os torcedores, que esperam soluções e transparência.



Quando será a AGC?

Sobre a Recuperação Judicial, os advogados do Náutico tentam adiar para dezembro a Assembleia Geral dos Credores (AGC). Mês passado, o juiz Nehemias de Moura Tenório deu ao clube um prazo de 15 dias para apresentar a data desta AGC e, também, a viabilidade financeira como garantia. Por três vezes, a última em outubro de 2024, o clube conseguiu prorrogar o prazo da RJ em 180 dias. Todo cuidado é pouco, pois a paciência dos credores se esgota e a responsabilidade em solucionar essas pendências é mais urgente do que nunca.



Mudanças necessárias

Embora sem a confirmação oficial da dispensa de cinco jogadores, a diretoria do Sport mostra um esforço para reenergizar o elenco, que parece ter entrado em uma zona de conforto. Jogos-treinos, sem a visão da imprensa, podem ter se tornado testes para avaliar a disposição e a qualidade destes atletas para Daniel Paulista. O retorno do descontentamento dos torcedores é um sinal claro de que mudanças são necessárias e urgentes.