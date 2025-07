Chateado com ameaças, presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, prepara renúncia

Bartolomeu Bueno afirma que pretende renunciar ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

A cessão definitiva do Estádio do Arruda à Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz ganha mais um capítulo nesta quinta-feira (03). Em meio a pressão familiar, devido às ameaças sofridas, Bartolomeu Bueno declarou, em entrevista à Rádio Clube, que deve renunciar ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Cobra Coral ainda nesta semana, sendo quinta (03) ou sexta-feira (04).

Bartolomeu já havia demonstrado desconforto com a condução das negociações. Por isso, prepara a renúncia ao cargo após conversas com familiares, que já estavam preocupados com a exposição e o desgaste que todo o processo estava gerando. Organizadas do clube ameaçaram Bartolomeu Bueno e seus familiares devido ao seu posicionamento diante as situações envolvendo a SAF do Santa Cruz. Sobre o caso,

“Não é que eu tenha medo (das ameaças), é que minha família está me pedindo para sair”, declara Bartolomeu

O Presidente do Conselho Fiscal participou de uma entrevista à Rádio Clube nesta quinta-feira (03), onde afirmou que pretende deixar o cargo após a reunião do conselho deliberativo, que acontece ainda hoje, se não for hoje, será amanhã. Em suas palavras, Bartolomeu expos o desgaste e a pressão que todo o processo gerou.

“Estou pensando seriamente em deixar isso para lá e sair. Quem quiser vender o Santa Cruz, venda. Hoje estarei aprovando o balanço das contas do presidente Bruno Rodrigues e estou pensando em logo em seguida pedir renúncia. Se não for hoje, será amanhã”, disse o Presidente.

A polêmica envolvendo os investidores e a diretoria coral se dá devido a proposta em que o estádio, principal patrimônio do clube, seja cedido para o controle da SAF do Santa Cruz de forma definitiva, o que tem gerado dor de cabeça entre conselheiros, sócios e torcedores da Cobra Coral.



O projeto da nova gestão prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, mas a liberação do montante se dá apenas com a transferência do Estádio do Arruda para a SAF Coral. Os investidores se mantêm firmes em suas decisões, sem a transferência definitiva do estádio, o acordo com a SAF não será finalizado.

A novela da cessão do Estádio do Arruda está longe do fim. A fala de Bartolomeu, afirmando que irá renunciar, é apenas mais um capítulo desta negociação que promete desdobramentos importantes nas próximas semanas