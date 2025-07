Sport afasta cinco jogadores para a sequência da temporada

Decisão ocorre antes do confronto com o Ceará, pelas quartas da Copa do Nordeste

Meia-atacante Titi Ortiz e o volante Du Queiroz durante treinamento do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em meio à preparação para o confronto decisivo contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport iniciou um processo de reformulação interna. De acordo com informação divulgada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal e confirmada pelo Diario de Pernambuco, cinco atletas do elenco principal estão sendo afastados e não devem mais ser utilizados pelo técnico Daniel Paulista na sequência da temporada.

Os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz foram os nomes cortados dos planos do novo treinador. A decisão partiu do departamento de futebol e foi tomada às vésperas do confronto diante do Vozão, que acontece na próxima quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, em jogo único que vale vaga na semifinal do regional.

A movimentação nos bastidores é mais um indicativo da necessidade de mudanças profundas no elenco leonino. Com a pior campanha da Série A do Campeonato Brasileiro, somando apenas três pontos em 11 jogos, o Sport ocupa a lanterna e terá 27 rodadas pela frente para tentar escapar do rebaixamento.

Entre os jogadores afastados, chama atenção o nome de Dalbert, que chegou a ser titular no jogo-treino contra o Botafogo-PB, realizado na última quarta-feira (2). No amistoso, o Leão foi derrotado por 2 a 1 no CT José de Andrade Médicis.

Diante das baixas, a comissão técnica já iniciou a integração de atletas das categorias de base ao elenco profissional. A medida é vista como necessária para reestruturar o grupo e oferecer novas opções a Daniel Paulista, que chegou ao clube durante a paralisação do Campeonato Brasileiro. O treinador busca reencontrar o equilíbrio da equipe e resgatar a confiança de um elenco que, até o momento, não venceu na competição nacional.

ANTÔNIO CARLOS E LUCAS CUNHA



Os zagueiros chegaram ao Sport nesta temporada com a missão de reforçar o setor defensivo, especialmente durante a ausência do capitão Rafael Thyere, que ficou fora do início do ano devido a uma cirurgia.

Antônio Carlos, de 32 anos, veio do Fluminense por empréstimo durante a primeira janela de transferências. O defensor teve oportunidades com o técnico Pepa no começo da temporada, mas não conseguiu se firmar em campo. Posteriormente, voltou a ganhar espaço na curta passagem de António Oliveira, quando o time atuou com três zagueiros.

Já Lucas Cunha, emprestado pelo Red Bull Bragantino, não chegou a se consolidar como titular. Também contratado na primeira janela, o zagueiro teve participações discretas e não convenceu nas poucas chances que teve, em meio às mudanças no comando técnico do clube.

DALBERT E TITI ORTÍZ

Remanescentes do acesso à Série A em 2024, o lateral-esquerdo Dalbert e o meia Titi Ortíz tiveram seus contratos renovados ao fim da última temporada. Com vínculo até dezembro de 2025, ambos vinham sendo opções no banco de reservas. Dalbert disputava posição com Igor Cariús no setor esquerdo da defesa, enquanto Ortiz não conseguiu se destacar em um meio-campo com forte concorrência.

DU QUEIROZ

Contratado por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, com opção de compra, o volante Du Queiroz começou a Série A como titular. No entanto, acompanhando a queda de rendimento da equipe, perdeu espaço ao longo das rodadas. Aos 25 anos, ele soma 13 partidas com a camisa do Sport em 2025.

PRÓXIMO JOGO

O jogo contra o Ceará será o primeiro teste de fogo nessa nova fase. A partida, marcada para 21h30 da próxima quarta, na Ilha, vale uma premiação de R$ 770 mil e pode dar novo gás ao Sport na briga por um 2025 mais digno.