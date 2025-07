'Aprendemos com a derrota': William Alves projeta reação do Santa Cruz

William Alvez, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Titular absoluto com Itamar Schülle, o zagueiro William Alves perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo. Porém, o defensor deve voltar ao time titular do Santa Cruz na partida contra o América-RN, neste domingo (06), às 16h30, na Arena das Dunas, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o zagueiro assuma a vaga deixada por Matheus Vinícius, que está suspenso após expulsão na última rodada.

A volta de William acontece num momento crucial da campanha coral. Mesmo na liderança do grupo, o Santa Cruz vem de derrota e precisa reencontrar o bom desempenho para manter-se firme na briga pela classificação direta à próxima fase. “Perder nunca é bom. Mas quando se perde, temos que tirar ensinamentos. Essa derrota nos mostrou que não podemos nos acomodar numa competição tão difícil como a Série D”, destacou.

Segundo William Alves, a reapresentação do elenco foi marcada por conversas francas no vestiário. O foco agora é total no clássico regional contra o América-RN, adversário direto na luta por uma das vagas à próxima fase. “Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, como foi no primeiro jogo em casa. Mas estamos trabalhando bastante para trazer um resultado positivo fora de casa. O elenco está totalmente voltado para isso”, afirmou.

Além do objetivo de classificação, o Santa Cruz traçou uma meta clara internamente: terminar a fase de grupos na liderança para garantir o mando de campo nas fases eliminatórias. “Queremos classificar em primeiro. Estivemos nessa posição no primeiro turno e sabemos da responsabilidade de ser a equipe a ser batida. Aprendemos com o último resultado e queremos voltar ao caminho do sucesso”, concluiu.