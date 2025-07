Torcedores do Santa Cruz protestam por aprovação da SAF com cessão do Arruda

Torcedores do Santa Cruz cobram Conselho por SAF e cessão definitiva do Arruda

Protesto de torcida do Santa Cruz (Crysli Viana)

Mesmo após o cancelamento da reunião do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, torcedores se reuniram em frente à sede social do clube, na noite desta quinta-feira (3), para protestar a favor da aprovação da proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O principal ponto de reivindicação é a cessão definitiva do Estádio do Arruda como parte do acordo com investidores.

Com faixas, cânticos e palavras de ordem, os torcedores exigiram que a proposta seja aprovada sem alterações. Um dos participantes, Esmael Vieira, expressou o sentimento de insatisfação comum entre os manifestantes.

“Queremos que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, a diretoria como um todo, respeitem o torcedor. O Santa Cruz está há 40 anos passando vergonha e sofrendo. Estamos numa Quarta Divisão, praticamente sem série. O que a gente quer é que a proposta seja aprovada, com o Arruda cedido definitivamente, porque sabemos que isso trará investimento”, afirmou.

Durante o protesto, os tricolores entoaram cânticos como “Olê, olê, olê, SAF!”, “Fora Dinossauro” e “O Arruda é meu, quem manda aqui sou eu”. Em meio ao clima de tensão, alguns manifestantes chegaram a ameaçar ações mais radicais caso a proposta não avance. “Se a SAF não sair, a porrada vai comer”, gritou o grupo.

Outro torcedor, Rafael Erlich, criticou a situação estrutural do estádio e defendeu a inclusão do patrimônio no projeto da SAF. “Sabemos da situação em que o Arruda se encontra, não é das melhores. A gente traz familiares para assistir um jogo e não tem o mínimo de condição de banheiro. Viemos apoiar a SAF junto com o patrimônio”, destacou.

A principal figura criticada durante o protesto foi o presidente da Comissão Fiscal, Bartolomeu Bueno, que já havia se posicionado de forma contrária à cessão definitiva do estádio. O clube pediu reforço da Polícia Militar para monitorar o protesto. Nenhum representante da diretoria ou do Conselho se pronunciou oficialmente durante o ato.