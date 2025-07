Presidente da Comissão Fiscal do Santa Cruz critica modelo de SAF: 'Estão dando o clube de graça'

Bartolomeu Bueno afirma que pretende renunciar ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

Em meio às negociações para a transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o presidente da Comissão Fiscal do clube, Bartolomeu Bueno, fez duras críticas ao modelo proposto - cessão definitiva do Arruda - e revelou estar sofrendo ameaças graves por se posicionar contra a forma como a operação está sendo conduzida.

“Eu estou sendo ameaçado por vários bandidos, malandros e vagabundos. Ameaças físicas e até de morte. Eu tenho 71 anos, há 20 anos eu estou trabalhando permanentemente no Santa Cruz, sem obter uma sequer vantagem, nenhum centavo”, afirmou Bueno, em entrevista na Radio Jornal.

Segundo o mandatário, o acordo em discussão estaria, na prática, entregando o Estádio do Arruda à SAF, sem que o clube receba compensações financeiras adequadas. “Quem quiser dar o Santa Cruz de graça, dê. Porque do jeito que querem fazer, estão dando o estádio à SAF. Mesmo em comodato por 35 ou 70 anos, já é demais. Transferência definitiva, como querem, a lei não permite. Eu não vou dar parecer contrário à lei”, explicou.

Outro ponto criticado por Bartolomeu Bueno foi a postura de um dos representantes da SAF, que teria concedido entrevista exigindo a transferência definitiva do Arruda como condição para o avanço do negócio, sem o consentimento da diretoria coral. “Jogaram a torcida contra mim e contra a direção. Isso é um absurdo. Eu não vou aceitar isso”, ressaltou.

Diante do cenário de ameaças de morte, Bartolomeu afirmou que pode renunciar ao cargo caso seja pressionado a aprovar os termos que considera lesivos ao clube. “Eu vou sair. E quem quiser, que dê o parecer dando o Santa Cruz de graça.”

Crise e impasse

As declarações escancaram a crise institucional no Arruda, com divergências internas sobre o futuro da SAF e o destino do patrimônio do clube. Enquanto parte da diretoria e investidores defendem o modelo como a salvação financeira da equipe, Bartolomeu e outros membros do Conselho expressam receios de que o Santa Cruz esteja sendo vendido de “graça”.

O clube em situação delicada vê na SAF uma alternativa para reestruturação, mas os embates mostram que ainda há muito a ser definido, antes que o processo seja finalizado.