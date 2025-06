Expulso pela 1ª vez, Matheus Vinicius desfalca o Santa Cruz contra América-RN

Matheus Vinicius, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O zagueiro Matheus Vinicius será desfalque do Santa Cruz na 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O defensor foi expulso pela primeira vez com a camisa tricolor durante a derrota por 1 a 0 diante do Central, no último domingo (29), no Arruda. A expulsão do defensor foi um dos fatores determinantes para mudar o roteiro da partida.

A expulsão ocorreu aos 26 minutos do segundo tempo, após o jogador receber o segundo cartão amarelo. De acordo com a súmula do árbitro Diego Fernando Silva de Lima, Matheus foi advertido inicialmente ainda na primeira etapa, aos 26 minutos, por “atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo, por empurrar seu adversário fora da disputa da bola”.

O cartão vermelho veio após o segundo amarelo, quando o zagueiro “golpeou um adversário de maneira temerária na disputa da bola”, segundo relato do árbitro.

Até o momento, Matheus Vinicius vinha sendo uma das opções defensivas mais utilizadas pelo técnico do Santa Cruz, e sua ausência é considerada significativa para o confronto decisivo contra o América-RN, marcado para o próximo domingo (6), às 16h30, na Arena das Dunas. A expectativa é que o zagueiro William Alves seja titular no duelo.