Conselho Deliberativo do Santa Cruz cancela reunião por falta de documentos em meio a protesto da torcida

Conselho Deliberativo, sede do Santa Cruz (Divulgação/ SCFC)

A 1ª Reunião Ordinária Anual do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, marcada para esta quinta-feira (3), foi cancelada devido à ausência de documentos essenciais para a análise dos temas em pauta. A informação foi divulgada em comunicado oficial assinado pelo presidente do Conselho, Victor Tavares Pessoa de Melo.

Entre os materiais ausentes estão os pareceres da Comissão Fiscal e dos auditores independentes, considerados fundamentais para garantir a legalidade e a eficácia das decisões colegiadas. Diante disso, a reunião não pôde ser realizada.

“Oportunamente, nova convocação será realizada com a devida antecedência e com a disponibilização prévia de todos os documentos que permitam a análise adequada pelos membros deste Conselho”, afirmou o presidente no comunicado.

O cancelamento ocorreu em um clima de tensão. Torcedores tricolores marcaram nas redes sociais para realizarem um protesto na frente da sede do Arruda para protestar e pressionar o Conselho Deliberativo e a Comissão Fiscal a aprovarem, sem alterações, a proposta de criação da SAF Coral. O ato foi organizado por movimentos da torcida que cobram maior agilidade e transparência na condução do processo de reestruturação do clube.

Confira comunicado oficial na íntegra:

Prezados(as) Conselheiros (as),

Considerando a ausência de documentos imprescindíveis à análise e deliberação dos temas constantes na ordem do dia da 1ª Reunião Ordinária Anual do Conselho Deliberativo, agendada para esta data, 03 de julho de 2025, especialmente os pareceres da Comissão Fiscal e dos auditores independentes, fica cancelada a referida reunião.

A inexistência de documentação suficiente compromete a regularidade e a eficácia das decisões colegiadas.

Oportunamente, nova convocação será realizada com a devida antecedência e com a disponibilização prévia de todos os documentos que permitam a análise adequada pelos membros deste Conselho.

Agradecemos a compreensão de todos.

Recife, 03 de julho de 2025

Victor Tavares Pessoa de Melo

Presidente do Conselho Deliberativo

Santa Cruz Futebol Clube, em Recuperação Judicial