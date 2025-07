Ex-presidente do Santa Cruz, Zé Neves defende SAF com cessão definitiva do Arruda

Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz (Reprodução)

O ex-presidente do Santa Cruz, José Neves Cabral, declarou apoio total à proposta original da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que prevê a transferência definitiva do Estádio do Arruda para a nova estrutura empresarial. Em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, nesta quarta-feira (2), o ex-dirigente foi categórico ao afirmar que apenas o modelo integral proposto pelos investidores garante a viabilidade do projeto.

“Eu sou integralmente favorável à SAF. Inclusive, com o Arruda entrando na negociação. Sempre tive essa posição desde o início, desde 13 de janeiro, quando foi lançado o projeto com o presidente Bruno Rodrigues”, declarou.

Zé Neves enfatizou que a inclusão do Arruda como ativo definitivo da SAF e não por cessão, comodato ou aluguel é condição essencial para que os investidores façam os investimentos prometidos no estádio, que incluem uma ampla reforma estrutural.

“Eles trouxeram até um arquiteto da Arena MRV. Vão transformar o Arruda numa arena moderníssima. Quem vai colocar dinheiro em algo que não é seu?”, questionou o ex-presidente. Segundo Zé Neves, o custo de manutenção do Arruda é um dos maiores desafios do modelo associativo atual, tornando indispensável o aporte da iniciativa privada.

O ex-presidente também criticou a mudança de postura de parte da torcida e de alguns ex-dirigentes do clube, que passaram a questionar a proposta apenas na fase final de negociação com os investidores.

“Todo mundo sabia que a SAF caminhava nesse sentido. Era uma SAF com futebol profissional, amador, base, feminino e com o Arruda incluído. Ninguém se manifestava. Agora que chegou nos finalmentes, aparecem os contras”, concluiu.