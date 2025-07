Reunião do Conselho Deliberativo do Santa Cruz discute balanço financeiro e orçamento de 2025

Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Arquivo/DP)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realiza, nesta quinta-feira (3), sua 1ª Reunião Ordinária Anual de 2025, com foco na apreciação do balanço financeiro de 2024 e da proposta orçamentária para 2025. O encontro acontece de forma exclusivamente presencial, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, no estádio do Arruda.

A primeira convocação está marcada para às 19h, com maioria absoluta dos conselheiros. Caso não haja quórum, a segunda convocação ocorrerá às 19h30, com qualquer número de presentes, conforme estabelece o artigo 47 do Estatuto Social.

Um dos principais pontos da pauta será o balanço financeiro de 2024 e análise do orçamento de 2025, além da apreciação das contas do Conselho Deliberativo e da fixação das contribuições dos conselheiros. A reunião também contemplará a aprovação do cronograma de reuniões abertas aos sócios e a avaliação dos relatórios social e esportivo do clube referentes ao ano anterior.

Apesar das expectativas em torno do tema, a proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não será debatida nesta sessão. A ausência do assunto na pauta oficial confirma que, ao menos por ora, o tema seguirá fora das deliberações do Conselho.

Pautas da 1ª Reunião Ordinária Anual do Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube, neste dia 03/07:



1°) Aprovação do cronograma de reuniões abertas aos sócios, em cumprimento à determinação do artigo 39, parágrafo primeiro, do Estatuto Social; — Conselho Deliberativo - Santa Cruz (@CD_SantaCruzFC) July 2, 2025

Confira a pauta completa da reunião:

1°) Aprovação do cronograma de reuniões abertas aos sócios, em cumprimento à

determinação do artigo 39, parágrafo primeiro, do Estatuto Social;

2°) Apreciação dos relatórios social e esportivo do Clube relativo ao exercício

anterior (artigo 41, inciso I, alínea “d”, do Estatuto Social);

3°) Apreciação da proposta de orçamento do Clube para o ano de 2025 (artigo 41,

inciso I, alínea “e”, do Estatuto Social);

4°) Apreciação das contas e da proposta de orçamento do Conselho Deliberativo

para o exercício de 2025 (artigo 41, inciso I, alínea “f”, do Estatuto Social);

5°) Fixação das contribuições ordinárias e extraordinárias dos Conselheiros deste

órgão para o ano de 2025 (artigo 41, inciso I, alínea “g”, do Estatuto Social); e

6°) Apreciação dos documentos relativos às obrigações previstas nas alíneas “h”,

“i” e “j”, do inciso I, do artigo 41, do Estatuto Social, caso sejam formalmente apresentadas pelo Poder Executivo até a realização da Reunião.