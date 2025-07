Presidente do Conselho Fiscal aponta obstáculos jurídicos no Santa Cruz sobre cessão do Arruda à SAF

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz segue vivendo um momento tenso por sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O impasse sobre a cessão do Estádio do Arruda no projeto ameaça travar o negócio de reestruturação do clube, que pode receber até R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos, mas apenas se o estádio for transferido à SAF.

Na última terça-feira (1º), uma visita técnica ao Arruda, que contou com o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi, responsável pela Arena MRV, do Atlético-MG. No entanto, o cenário segue indefinido, e a reunião do Conselho Fiscal, que analisaria a proposta, foi adiada mais uma vez.

O QUE DIZ O CONSELHO FISCAL

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente do Conselho Fiscal, Bartolomeu Bueno, explicou que o adiamento se deu por exigências legais que envolvem o balanço financeiro de 2024 e o planejamento orçamentário de 2025:

"A reunião foi adiada novamente, só que, dessa vez, é uma imposição legal, porque havia uma convocação para o Conselho Deliberativo nesta quinta-feira (3), para apreciar o balanço do ano passado, o demonstrativo financeiro e as contas do presidente Bruno Rodrigues, que já estão atrasadas. Elas deveriam ter sido apresentadas desde abril, e já há uma vigência legal a ser cumprida. O próprio juiz da Recuperação Judicial também está exigindo isso com urgência. Então, a gente vai ter que dar o parecer. Além disso, há o planejamento econômico e financeiro, também para o futebol em 2025. Isso tem que ser cumprido, porque tem repercussão no plano de Recuperação Judicial, e temos que ter cuidado, porque, se não for aprovado pela assembleia de credores, isso pode determinar a falência do Santa Cruz", explicou Bartolomeu.

Sobre a exigência de cessão definitiva do estádio, imposta pelos investidores da SAF, o dirigente também se mostrou incomodado com a postura pública que o negócio está sendo tratado. Bartolomeu Bueno comentou que ainda não há decisão final sobre a transferência do estádio, dependendo de uma alteração legal.

"Não conversei (com investidores) e nem vou conversar. Hoje fui chamado, mas não fui, porque essas negociações são feitas pelo presidente Bruno Rodrigues e ainda estão ocorrendo. Acho até que estão passando da conta, quando vai um investidor, dá uma entrevista dizendo que 'sem a transferência definitiva, não tem SAF'. Tudo isso ainda está em negociação. Quando for modificada a lei, o estádio será transferido definitivamente. Enquanto isso não ocorrer, será feita uma concessão de uso por 50 anos, prorrogável automaticamente por mais 50. Então, eles admitem a concessão de uso. Do ponto de vista legal, nós não podemos transferir definitivamente. E mais: o Código Civil proíbe que eu faça um contrato me responsabilizando por fato de terceiro. A modificação da lei depende do prefeito e da Câmara dos Vereadores. A lei me proíbe de colocar isso no contrato", discorreu.

O parecer do Conselho Fiscal só acontecerá após o balanço, passando primeiro pela aprovação ou não deste. A reportagem do Esportes DP procurou o presidente do Conselho Fiscal, Bartolomeu Bueno, mas não obteve respostas.

INVESTIDORES REFORÇAM COMPROMISSO

A Cobra Coral Participações S.A., grupo responsável pela proposta de aquisição da SAF, divulgou nota oficial nesta quarta-feira (2), defendendo o processo e condenando atos de intimidação. Em tom institucional, os investidores ressaltaram o esforço feito para construir um acordo equilibrado com o clube.

Confira a nota:

"Nos últimos meses, mantivemos um processo de negociação sério, transparente e de portas abertas com a Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo e todas as instâncias do clube. Modificamos vários pontos da proposta inicial e foi preciso muita negociação para que chegássemos a uma proposta de consenso e equilíbrio entre investidores e associação que fosse definitiva, moderna e sustentável para o futuro do Santa Cruz.

Divergências de ideias são parte legítima em um ambiente democrático, por isso repudiamos qualquer tipo de ameaça ou tentativa de intimidação direcionada a conselheiros ou torcedores, independentemente de suas posições sobre a SAF.

A Cobra Coral Participações confia que o debate democrático prevalecerá nas próximas fases de análise da proposta dentro das instâncias internas da Associação Santa Cruz Futebol Clube, e que as decisões serão tomadas com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à vontade soberana e legítima da torcida e dos sócios que nunca abandonaram o Tricolor."

REAÇÃO NAS REDES SOCIAIS



Em meio aos bastidores intensos, a torcida tricolor se mobilizou nas redes sociais com a hashtag #SalvemOSantaCruz, cobrando a aprovação da SAF como medida urgente para reerguer o clube. A campanha viralizou no X (antigo Twitter) e trouxe à tona imagens do Arruda em más condições, fortalecendo o argumento a favor do investimento.

Nesta quarta-feira (2), o presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares Pessoa de Melo, também se manifestou sobre o cenário em tom conciliador. Em publicação nas redes sociais, reforçou o compromisso da gestão com o futuro do Santa Cruz:

"Um dos compromissos da gestão é o cuidado com o futuro do Santa Cruz. Diante disso, sempre estive disponível ao diálogo e ao objetivo de encontrar a melhor saída para a tão sonhada estruturação do profissionalismo para o nosso Clube", escreveu Victor.