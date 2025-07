Alvo de polêmica, cessão definitiva do Arruda é discutida no Santa Cruz

Cessão definitiva do Arruda à SAF do Santa Cruz gera polêmica entre torcedores e Conselho

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

A proposta de cessão definitiva do Estádio do Arruda à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz tem provocado intensos debates nos bastidores do clube. Previsto como um dos pilares do novo modelo de gestão, o projeto prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, mas condiciona a liberação do montante à transferência do estádio para a SAF Coral. Os investidores mantêm posição firme: sem a cessão definitiva do estádio, o acordo com a SAF não será concretizado.

O plano foi apresentado como parte da reestruturação do Santa Cruz e ainda será apreciado pelo Conselho Deliberativo e pela Comissão Fiscal do clube. Em seguida, será levado à Assembleia Geral de Sócios, que terá a palavra final sobre a aprovação ou rejeição da proposta. Caso passe pelas instâncias internas, a cessão ainda precisará ser autorizada pela Prefeitura do Recife e pela Câmara Municipal, já que o terreno onde se localiza o Arruda é de domínio público.

Apesar de a decisão oficial caber aos sócios, investidores apontam que o aval do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal é crucial para garantir segurança jurídica e viabilidade ao projeto. Sem isso, temem que o negócio possa ser questionado futuramente, inviabilizando os aportes financeiros.

A proposta inclui a destinação de ao menos R$ 100 milhões para recuperação de ativos do clube, como a modernização do estádio e a construção de um novo centro de treinamento. No entanto, o valor exato para cada iniciativa ainda será definido entre os investidores.

O contrato prevê que, mesmo com a transferência da posse, o estádio mantenha uso exclusivo para fins esportivos e eventos. Enquanto não for transferido o reduto coral, o clube irá realizar a concessão válida por 50 anos, renovável por igual período, com exclusividade de uso e exploração comercial pela SAF. O documento também impede a venda ou uso do Arruda para finalidades que não estejam ligadas à atividade esportiva.

Visita de arquiteto ao Arruda

Na última terça-feira (2), o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi, contratado pela SAF do Santa Cruz para comandar o projeto de reforma do Estádio do Arruda, realizou uma visita técnica ao local. Antes de percorrer as instalações, ele teve acesso a todas as plantas e documentos estruturais do estádio. A visita, que durou mais de duas horas, serviu para uma análise inicial das condições físicas do Arruda e para levantar informações que irão embasar o projeto de requalificação.



Enquanto parte da torcida enxerga no projeto a única saída viável para recuperar o clube financeiramente, outra ala vê com desconfiança a entrega de um patrimônio histórico em troca da SAF. De acordo com informações de bastidores, o Conselho Fiscal deve apresentar parecer favorável à SAF, mas sem a transferência definitiva do estádio, o que inviabilizaria a proposta atual.