SalvemOSantaCruz: Torcedores se mobilizam por aprovação da SAF

Impasse sobre o Arruda ameaça acordo com SAF; torcedores do Santa Cruz se mobilizam nas redes

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em meio a um impasse decisivo sobre o futuro do Santa Cruz, torcedores tricolores se mobilizaram nas redes sociais com a hashtag #SalvemOSantaCruz, em defesa da aprovação do projeto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) pelo Conselho Fiscal. A proposta é vista por uma grande parcela da torcida como a última chance de reestruturação.

A reunião do órgão, que inicialmente aconteceria nesta terça-feira (1), foi adiada para a próxima quinta-feira (3), aumentando a tensão nos bastidores do Arruda. Na pauta, está a emissão de um parecer sobre a cessão doà SAF, ponto considerado essencial pelos investidores para viabilizar o negócio.

De acordo com informações de bastidores, o Conselho Fiscal deve apresentar parecer favorável à SAF, mas sem a transferência definitiva do estádio, o que inviabilizaria a proposta atual. Os investidores, por sua vez, consideram a posse do Arruda uma cláusula indispensável para garantir a viabilidade financeira do projeto, incluindo a prometida modernização da arena.

Com o risco de o acordo ser desfeito, a torcida coral reagiu rapidamente. A hashtag #SalvemOSantaCruz esteve entre as mais comentadas do X (antigo Twitter) na noite desta terça-feira (1). Além de mensagens de apoio à SAF, torcedores compartilharam imagens do estádio em más condições estruturais, defendendo a necessidade de investimentos urgentes para preservar o patrimônio do clube.

“Não existe possibilidade de SAF sem patrimônio, queremos SAF com o Arruda incluído sim”, comentou um torcedor em uma das postagens.

A mobilização virtual também teve como objetivo pressionar os conselheiros a aprovarem a proposta integralmente, incluindo a cessão definitiva do Arruda. Muitos torcedores destacaram o risco de mais um retrocesso caso o negócio não avance.

A proposta da SAF é vista por grande parte da torcida como a última oportunidade de reestruturação do Santa Cruz, que amarga temporadas consecutivas fora das principais divisões do futebol brasileiro e enfrenta graves problemas financeiros e administrativos.

A expectativa agora recai sobre a reunião desta quinta-feira (03), que poderá selar o futuro do Santa Cruz, seja com uma virada de chave histórica ou com mais um capítulo de frustração para o clube e sua torcida apaixonada.