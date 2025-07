Sensação no Mundial, Al Hilal já foi derrotado pelo Santa Cruz na excursão da Fita Azul

Santa Cruz vence Al Hilal, jornal do Diario de Pernambuco (Acervo)

Sensação do futebol mundial após eliminar o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação do Mundial de Clubes, o Al Hilal, da Arábia Saudita, vem atraindo os holofotes do planeta. Mas o que muitos não sabem é que o clube saudita já foi superado de forma contundente pelo Santa Cruz. O duelo histórico foi registrado à época pelo Diario de Pernambuco com o título: “Santa mostra que é o bom”. A Cobra Coral terminou a excursão internacional com o título da Fita Azul.

O encontro entre as equipes aconteceu em 1979, durante uma das mais memoráveis excursões internacionais já realizadas pelo clube pernambucano. Na ocasião, o Santa Cruz venceu o Al Hilal por 3 a 0, em pleno Estádio Rei Fahd, em Riad, diante de 35 mil torcedores. A partida fez parte da campanha invicta que garantiu ao Tricolor do Arruda a honraria da “Fita Azul", título simbólico concedido pela antiga CBD (antecessora da CBF) ao clube brasileiro que retornasse invicto de uma viagem internacional.

Vitória marcante e elenco estrelado do rival

Sob o comando do técnico Evaristo de Macedo, o Santa Cruz não tomou conhecimento do adversário, mesmo com o Al Hilal sendo treinado por ninguém menos que Zagallo, tricampeão mundial, e contando com o craque Rivelino no elenco, embora este não tenha atuado na partida.

Os gols da vitória coral foram marcados por Carlos Barbosa, Betinho e Alfredo Santos, todos ainda no primeiro tempo. O placar, segundo o próprio Zagallo, poderia ter sido ainda mais elástico. À época, o técnico comentou à Rádio Clube que temia uma goleada diante da qualidade do time pernambucano.

Campanha invicta e retorno triunfal

A partida contra o Al Hilal foi apenas uma das 12 da excursão. O Santa Cruz acumulou 10 vitórias e dois empates, enfrentando seleções nacionais e clubes de Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Romênia e França, incluindo um empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain, em pleno Parque dos Príncipes.

Ao final da maratona internacional, o clube retornou ao Recife ovacionado. No Aeroporto dos Guararapes, uma multidão recepcionou os jogadores como heróis, celebrando o feito de representar o futebol brasileiro.

Um feito para ser lembrado

Em tempos em que o Al Hilal desponta como força global, com investimentos milionários e vitórias históricas, vale lembrar que, décadas antes, foi o Tricolor do Arruda que escreveu um capítulo importante da trajetória internacional.