Beto Lago: 'Tricolores precisam ter discernimento para a questão que envolve o Arrudão'

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

Discernimento

O presidente Bruno Rodrigues pode afirmar que não recebeu críticas sobre a chegada da SAF ao Santa Cruz, mas, por certo, carrega um pesado escudo contra os ataques que surgem de todos os lados. Nunca duvidei de que o Santa Cruz Futebol Clube estivesse no momento certo para a sua "revolução". O modelo associativo que sustentou o clube por mais de 110 anos foi fundamental para construir um patrimônio valioso e uma torcida apaixonada. Contudo, as dívidas se acumularam, e os problemas no estádio José do Rego Maciel são urgentes. Até agora, não se vislumbra uma proposta clara que busque a sustentabilidade financeira do clube ou a reforma imediata do Arruda.

Os investidores chegaram com propostas concretas, oferecendo o capital necessário para modernizar o clube e torná-lo competitivo, com investimentos em infraestrutura, formação de atletas e melhores condições de trabalho para o time. No entanto, essa injeção de recursos vem com um alto custo: o risco de perder patrimônio, incluindo a cessão definitiva do Arruda. Enquanto uma parte da torcida vê essa mudança como uma oportunidade vital, um número considerável se preocupa em proteger o legado do clube. Este é um dos momentos mais cruciais da história do Santa Cruz, e é preciso discernimento e um olhar sereno nas decisões que moldarão o futuro da instituição. Tempos de mudanças e de renovação no Mais Querido.

Cessão do Arruda

A Comissão Fiscal do Santa Cruz deve apresentar seu parecer sobre a SAF amanhã. Nos bastidores, rumores indicam que o parecer será favorável à proposta vinculante, porém sem a transferência definitiva do Arruda para a SAF. A comissão deve sugerir um contrato de cessão com duração de 35 anos, prorrogável por mais 35 anos. Com a palavra, os investidores.

Transparência na proposta vinculante

Continuo defendendo que a proposta vinculante deve ser amplamente divulgada para garantir acesso a todos os torcedores, evitando a propagação de "fake news" nas redes sociais e na imprensa. Poucos tiveram acesso ao material até o momento, mas se o intuito é promover uma discussão aberta e transparente, é essencial que a torcida tenha pleno conhecimento do que está em jogo. Eles foram, afinal, os responsáveis por elevar o Tricolor, incluindo o estádio do Arruda.

Renovação com a FutebolCard

O crescimento do Náutico no Brasileiro da Série C acabou influenciando na decisão do Conselho em aprovar a proposta do Executivo que trata da renovação do contrato com a FutebolCard. Com isso, o Executivo poderá receber R$ 500 mil de luvas. Após um período, o presidente Bruno Becker poderá solicitar um adiantamento de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil sem juros e os outros R$ 500 mil sujeitos a juros ao longo dos cinco anos de contrato. Apesar dos riscos financeiros, a grande maioria dos conselheiros deu o aval na renovação, acreditando que esse dinheiro fará a diferença também dentro de campo.