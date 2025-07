Santa Cruz celebra avanço da biometria facial, mas público cai com exigência

Biometria facial no Arruda, estádio do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

A implementação obrigatória do sistema de reconhecimento facial no estádio do Arruda, utilizada para controlar o acesso do público, tem provocado uma queda significativa na presença de torcedores nos jogos do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo diante da redução, a diretoria tricolor comemora o avanço tecnológico e o marco de 32 mil torcedores cadastrados, destacando que o momento faz parte de um processo de adaptação.

Nos dois primeiros jogos em casa sem a exigência do reconhecimento facial, oregistrou 27.019 e 26.112 torcedores, contra Horizonte-CE e América-RN, respectivamente. No jogo contra o Ferroviário-CE, que serviu como teste para o novo sistema, o público subiu para 30.025 pessoas, o maior da competição até agora.

A mudança definitiva veio nas partidas contra Sousa-PB e Central, com a biometria facial obrigatória. Os números, porém, caíram drasticamente: 16.903 e 14.384 torcedores, respectivamente — uma redução superior a 40% em relação aos jogos anteriores.

Adaptação e investimentos

Responsável pela logística nos dias de jogo, Guilherme Leite reconhece os desafios da transição. “Estamos com cerca de 32 mil cadastros de faces. Um percentual desse público vai aos jogos. Com a mudança da forma de acesso, seria ‘normal’ esse período de adaptação e redução de público”, explicou.

Segundo Guilherme Leite, o Santa Cruz tem enfrentado dificuldades estruturais e financeiras, mas mesmo assim investiu em melhorias nos acessos. Também foram utilizadas estruturas temporárias, como banheiros, geradores e placar eletrônico, para atender à demanda dos torcedores.

“Não é fácil operar com limitações, mas seguimos colaborando com as autoridades para garantir a segurança de todos. O novo balizamento já tem dado melhor fluxo, e vamos continuar aprimorando até a transição para a SAF”, completou.

Expectativa por retomada de público

Apesar da queda momentânea, a diretoria do clube acredita que o número de torcedores deve voltar a crescer à medida que a biometria se torne mais familiar para o público. A tecnologia visa coibir fraudes, controlar acessos e aumentar a segurança dentro e fora do estádio.

Públicos do Santa Cruz na Série D:

Santa Cruz 4x0 Horizonte-CE

Público total: 27.019 torcedores (sem biometria)

Santa Cruz 2x1 América-RN

Público total: 26.112 torcedores (sem biometria)

Santa Cruz 3x1 Ferroviário-CE

Público total: 30.025 torcedores (teste da biometria)

Santa Cruz 2x0 Sousa-PB

Público total: 16.903 torcedores (biometria obrigatória)

Santa Cruz 0x1 Central

Público total: 14.384 torcedores (biometria obrigatória)