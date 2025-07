O dilema de Marcelo Cabo no Santa Cruz: manter ou não Felipe Alves no gol?

Um dos "reforços padrão SAF", assim como o atacante Thiago Galhardo, o arqueiro vem falhando e sofrendo com as vaias da torcida

Felipe Alves, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após a derrota por 1 a 0 para o Central no último domingo (29) no Arruda - a primeira em casa na Série D -, o Santa Cruz começa a preparação para o jogo do próximo final de semana fora de casa contra o América-RN. E um problema de cara o treinador Marcelo Cabo precisa administrar: o goleiro Felipe Alves.

Um dos “reforços padrão SAF”, assim como o atacante Thiago Galhardo, o arqueiro vem sofrendo com as vaias da torcida. Foi assim após a derrota para a Patativa, na qual falhou ao soltar a bola nos pés de Zé Arthur no gol marcado pelos centralinos. As críticas já haviam acontecido na vitória dos corais sobre o Sousa por 2 a 0. Na ocasião, o camisa 1 errou uma saída de bola com os pés e por pouco não gerou um gol do time paraibano. Boa parte da torcida já cobra uma chance para o reserva Rokenedy.

Porém, o treinador do Santa Cruz, outra vez, saiu em defesa do goleiro titular. “A questão do gol (do Central) é uma coisa que a gente vai tratar internamente. Felipe é um jogador experiente, um jogador que tem a sua história no futebol, é um jogador que tem a minha confiança. O goleiro, como qualquer outro jogador, está suscetível ao erro”, disse Marcelo Cabo.

Aos 37 anos, Felipe Alves - que viveu grande fase no Fortaleza e também já vestiu as camisas de clubes como São Paulo e Fluminense -, segue sem admitir as falhas, pelo menos publicamente. Após o jogo contra o Central, ele procurou ressaltar os pontos positivos da campanha tricolor.

“Eu não vejo o porquê de todas essas vaias. O torcedor está no direito dele de cobrar, isso faz parte. Mas precisamos entender o momento da equipe. Ainda somos líderes da competição, apesar de termos perdido a liderança geral. É importante ver o copo meio cheio. O time está de parabéns não pelo que apresentou hoje (domingo), mas pelo que vem fazendo no campeonato”, disse Felipe Alves.

CLASSIFICAÇÃO

Mesmo com a derrota para o Central, o Santa Cruz segue na liderança do Grupo A3, com 22 pontos, Porém, tem agora a Patativa no seu encalço, com 20. Já o América-RN, próximo adversário, tem 19 pontos.