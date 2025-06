Do rebaixamento no Estadual à possível classificação na Série D: veja a virada do Central na temporada

A Patativa venceu o Santa Cruz, líder do Grupo A3, no último domingo (29) e agora está a apenas dois pontos da Cobra Coral

A equipe do Central venceu o Santa Cruz por 1 a 0, no Estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/ DP Foto)

A temporada de 2025 do Central tem sido uma verdadeira montanha-russa. Após o doloroso rebaixamento para Série A2 do Campeonato Pernambucano, os torcedores alvinegros não sonhavam com uma reação imediata do time de Caruaru. Contrariando tudo e todos, o "patinho feio" da competição, como era visto a equipe do Central, segundo o técnico Leandro Sena vem desempenhando uma campanha incrível na Série D, onde atualmente está na 2ª colocação.

Com 20 pontos conquistados em 10 partidas, sendo seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O Central ocupa atualmente a 2ª colocação do Grupo A3 da Série D, atrás apenas do Santa Cruz, que lidera com 22 pontos. A equipe comandada por Leandro Sena se destaca principalmente com sua campanha fora de casa, onde soma a melhor da competição. A Patativa está invicta como visitante, com três vitórias, dois empates (11 pontos conquistados), além de ter o melhor ataque e melhor defesa, com sete gols marcados e apenas um sofrido. Já no Lacerdão, o Central soma nove pontos, sendo três vitórias e duas derrotas, conquistando a sexta melhor campanha como mandante.

VOLTA POR CIMA

No último domingo (29), o Central derrotou o líder Santa Cruz e acabou com o jejum de 14 anos sem vencer no Estádio do Arruda. Em entrevista após a partida, o técnico Leandro Sena comentou sobre as dificuldades enfrentadas no início do ano com o rebaixamento, mas valoriza o esforço coletivo para reerguer o clube.

“Não é fácil remontar uma equipe, praticamente. Você vê que é um trabalho árduo, tanto da diretoria quanto dos próprios jogadores que ficaram. A responsabilidade que eles teriam de representar, depois de um insucesso, a equipe do Central. Estão de parabéns por esse comprometimento, por essa entrega e principalmente por dar a volta por cima durante o ano”, disse o treinador.

Segundo o técnico da Patativa, a mudança na gestão também teve papel fundamental para essa virada de chave. A chegada de Itallo Anderson, novo integrante da direção executiva do clube, trouxe um grande conhecimento do cenário regional para a montagem de um elenco mais competitivo, já que o novo dirigente foi ex-jogador do Central (2018 e 2022) e de outros clubes do Nordeste.

“O Central no início da temporada não teve sucesso, mas aí veio o novo integrante para direção diretiva do clube, o Ítallo, que tem conhecimento pleno do clube. Eu fui contratado também com conhecimento da competição, da região Nordeste, e isso fez com que a gente trouxesse alguns jogadores que estão habituados a este cenário. O Central está dando a volta por cima. No início da competição, a gente era tido como patinho feio, mas através do trabalho, principalmente dos jogadores, estamos conseguindo esta classificação para a próxima fase”, completou Leandro Sena.

SONHO

Ainda restam quatro rodadas para o fim da primeira fase da Série D, o Central já garantiu uma boa colocação visando a classificação para o mata-mata, mas segue na disputa até o final. Agora, tenta ir em busca de ultrapassar o Santa Cruz e sair como líder do grupo A3.

Com a torcida voltando a acreditar, o Alvinegro do Agreste quer mostrar que o rebaixamento no estadual não resume a temporada do time, mas sim, apenas um tropeço no caminho em um grande caminho no ano de 2025, onde o destino final almejado é o retorno para à Série C do Campeonato Brasileiro, onde não chega há 17 anos, desde a temporada de 2008.