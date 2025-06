Céu ou inferno: veja cenários do Santa Cruz para a próxima rodada da Série D

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Entre o céu e o inferno. O Santa Cruz entra em campo no próximo fim de semana com a chance de transformar sua campanha na Série D do Campeonato Brasileiro em um verdadeiro conto de fadas ou de se complicar e ligar o sinal de alerta. Líder do Grupo A3 com 22 pontos, o Tricolor do Arruda enfrenta o América-RN, em um confronto que pode selar a vaga coral com três rodadas de antecedência ou custar caro na reta final da fase de grupos.

Caso vença a equipe potiguar, o Santa Cruz chegará aos 25 pontos e não poderá mais ser alcançado por Sousa-PB, Horizonte-CE e Treze-PB, garantindo assim a classificação antecipada à próxima fase da competição. Ferroviário-CE e Santa Cruz-RN ainda podem igualar a pontuação, mas como se enfrentam na penúltima rodada, apenas um deles poderia ultrapassar o clube pernambucano, o que torna a vaga certa em caso de vitória.

O triunfo diante do América-RN também pode devolver ao Tricolor do Arruda a liderança geral da Série D. Para isso, o time precisa torcer por um tropeço do ASA-AL diante do Sergipe, no próximo sábado (5), às 17h, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca. O confronto entre os líderes do Grupo A4 pode ser determinante para a briga coral pela melhor campanha geral da primeira fase.

Cenário do "Inferno": derrota e queda na tabela

No entanto, o cenário pode se inverter caso o Santa Cruz tropece. Uma derrota fora de casa somada a uma vitória do Central sobre o Santa Cruz-RN no domingo (6) pode empurrar a equipe para a terceira colocação do grupo. O detalhe é decisivo: apenas os dois primeiros colocados decidem o primeiro confronto do mata-mata como mandante, e cair para a terceira posição complicaria o caminho tricolor no torneio.

Reta final

Após o confronto com o América-RN, o Santa Cruz terá pela frente uma sequência de jogos que pode definir seu destino: enfrenta o Santa Cruz de Natal (em casa), o Horizonte-CE (fora) e encerra a primeira fase diante do Treze-PB, em casa. A diferença para o vice-líder Central é de apenas dois pontos, o que reforça a importância de somar pontos agora para evitar sufoco nas rodadas finais.